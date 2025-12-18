Mercato OM : Accord conclu pour Ziyad Baha ?

La direction de l’OM touche au but pour le jeune attaquant marocain, Ziyad Baha. Le deal est presque bouclé.

Mercato OM : Ziyad Baha attendu à Marseille

L’OM se rapproche d’un joli coup sur le marché des transferts. Les dirigeants marseillais cherchent certaines pépites cet hiver pour renforcer l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Le coach italien dispose de nombreuses gâchettes offensives, mais il n’est pas encore satisfait. Des mouvements sont attendus dans les prochaines semaines.

Selon ENDM, les dirigeants phocéens finalisent une arrivée à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. Celle de Ziyad Baha. Le Lionceau évolue actuellement en Espagne sous les couleurs du Betis Séville. Il a notamment montré tout son potentiel lors de la Coupe du monde U20. Il a claqué quatre pions lors de cette compétition mondiale. Certaines formations de Premier League se sont rapidement positionnées pour recruter le Marocain, mais l’Olympique de Marseille est sur le point de leur damer le pion.

À voir

ASSE : Le secret de Horneland pour transformer Saint-Étienne

Lire aussi : Mercato OM : N’Golo Kanté s’éloigne, un plan B annoncé !

Ziyad Baha et les pensionnaires du stade Vélodrome auraient trouvé un accord définitif. Le projet marseillais a fait la différence. Plus convaincant que ceux d’autres clubs. Il ne reste qu’une annonce officielle. Sauf retournement de situation, le jeune attaquant marocain va poser ses valises à Marseille. Dans un premier temps, Ziyad Baha devrait intégrer le groupe U19 de l’OM.

Lire la suite sur l’OM

Coup de balai à l’OM : Trois joueurs sur le départ

Mercato OM : Ça sent mauvais pour le futur renfort de Marseille

À voir

PSG : Safonov, la performance qui menace Chevalier !

Mercato OM : Benatia s’active, un défenseur se rapproche !