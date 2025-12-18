Coup de balai à l’OM : Trois joueurs sur le départ

L’OM secoue encore son vestiaire à l’approche du prochain mercato. Après les tensions de l’été, trois joueurs sont désormais priés de se chercher un nouveau club, ce qui promet un hiver mouvementé.

Lirola, Garcia et Maupay sur le départ : l’OM poursuit son grand ménage

L’OM n’en finit plus de réorganiser son effectif. Pol Lirola, Ulisses Garcia et Neal Maupay auraient été officiellement informés par la direction qu’ils ne faisaient plus partie des plans. Une nouvelle qui tombe comme un couperet, mais qui ne surprend guère les observateurs. Maupay, déjà annoncé sur le départ cet été, semble cette fois-ci avoir définitivement perdu sa place dans l’attaque phocéenne.

La situation reflète un constat ancien : l’Olympique de Marseille peine à trouver la stabilité. Entre changements incessants et tensions internes, le club marseillais semble pris dans une spirale où le mercato devient plus qu’un simple ajustement tactique, mais un véritable bouleversement quotidien pour l’équipe et ses supporters.

Un janvier agité : recrutement et réorganisation à l’horizon

Le mercato hivernal s’annonce déjà électrique. Les dirigeants marseillais veulent renforcer leur attaque, notamment en trouvant une doublure capable de soulager Mason Greenwood. L’objectif est clair : maintenir une dynamique offensive tout en anticipant le retour en forme d’Amine Gouiri.

Ce contexte laisse entrevoir un mois de janvier animé, où Marseille devra jongler entre départs et arrivées pour éviter que l’instabilité ne se transforme en crise sportive. Les supporters, eux, retiendront leur souffle, conscients que chaque mouvement pourrait peser lourd sur la fin de saison.

