Mercato LOSC : Benjamin André ! Le Paris FC lâche un indice

À un an de la fin de son contrat avec le LOSC, Benjamin André ne veut rien entendre si ce n’est partir de Lille pour rejoindre le Paris FC. Alors que la situation se tend entre le joueur et son club, le président de la formation parisienne est sorti du silence sur ce sujet.

En fin de contrat avec le LOSC Lille en juin 2026, Benjamin André est annoncé au Paris FC depuis le début du mercato estival. Et si le milieu défensif de 30 ans espérait un accord rapide entre les dirigeants des deux clubs pour lui permettre de rejoindre le promu parisien, la situation est beaucoup plus compliquée. Les dirigeants lillois ne souhaitent pas laisser partir leur capitaine et lui proposent une prolongation, ce qui provoque la frustration du joueur de 30 ans.

Après six ans à Lille, Benjamin André veut rallier la capitale, où le Paris FC lui offre un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2028, assorti d’un salaire plus important que celui qu’il perçoit actuellement chez les Dogues. Olivier Létang, le président du LOSC, ne veut rien entendre pour le moment et le, natif de Nice reste bloqué dans le Nord, où il a été écarté du collectif de Bruno Genesio, puisqu’il n’a pas pris part au match amical face à Côme.

« Le capitaine des Dogues a déjà trouvé un accord, pour les bases d’un futur contrat avec le Paris FC, et a engagé un certain bras de fer avec sa direction », révèle Ouest-France, qui explique que l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais n’a pas l’intention de lâcher l’affaire tant que sa direction n’aura pas accepté son départ. Interrogé par LePetitLillois, Bruno Genesio a assuré que l’absence du joueur n’avait aucune motivation disciplinaire.

« Ce n’est pas une sanction. Absolument pas », a d’abord déclaré le coach lillois, avant de s’expliquer plus amplement. « Comme vous le savez, il y a des discussions entre Benjamin et le club. Il était mieux, pour l’instant en tout cas, qu’il récupère, se concentre sur sa situation et ce sur quoi il est en réflexion. Il y a des discussions avec le club et, pour le moment, c’était mieux pour lui qu’il reste en dehors (de la préparation du groupe lillois et du déplacement à Côme, ndlr). C’est ce que je pense », a ajouté le technicien français. Du côté du Paris FC, les dirigeants refusent d’envenimer la situation.

André, Ferracci calme le jeu pour Benjamin André

Absent lors du match amical perdu face à Côme (2-3), vendredi, Benjamin André fait le forcing auprès de la direction du LOSC Lille pour rejoindre le Paris FC. La situation se tend à Lille et le président du club parisien, Pierre Ferracci, refuse de compliquer davantage les choses entre le joueur et son club avec lequel il est encore lié pour douze mois.

« J’ai toujours du mal à parler de discussions en cours… Pour Benjamin, les fuites n’émanent pas du club. Benjamin fait partie en effet d’un groupe de joueurs qui ont de l’expérience, qui peuvent encadrer un groupe de jeunes. Benjamin a exprimé ses souhaits. Je vais donc laisser l’affaire se décanter. Je respecte suffisamment le président Olivier Létang pour ne pas en rajouter dans les médias », a confié le dirigeant du PFC sur RMC, avant de calmer le jeu sur ce dossier.

« Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous prenons les nôtres en respectant les règlements en vigueur. On souhaite d’ailleurs que les clubs qui s’intéressent à certains de nos joueurs fassent la même chose. En résumé, on souhaite que la volonté de Benjamin soit exaucée, mais cela ne dépend pas que de nous », a ajouté André Ferracci. Affaire à suivre donc…