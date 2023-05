Retenu par le SRFC pour affronter Troyes, Arnaud Kalimuendo a finalement été absent durant le match. Un choix assumé par Bruno Genesio.

Si vous êtes supporter du Stade Rennais, vous l'avez forcément remarqué. Alors qu'il était retenu dans le groupe du club breton pour affronter Troyes à domicile, Arnaud Kalimuendo a finalement manqué à l'appel lors du coup d'envoi. L'attaquant du SRFC, titulaire sur les 14 derniers matchs de l'équipe, a alors inquiété les fans qui s'attendaient à le voir à nouveau en attaque.

Mais que s'est-il passé dans la tête de Bruno Genesio ? Le technicien du Stade Rennais a tenu à éteindre le feu devant la presse. « Suite au coup sur le pied qu’il a pris lors du dernier match contre Nice, toute la semaine il est resté en soins. Il a essayé hier de s’entrainer, malheureusement il avait encore des douleurs qui le gênaient beaucoup trop » a-t-il expliqué.

Kalimuendo blessé, Genesio a tenté de le faire jouer

Embêté par la possible absence d'Arnaud Kalimuendo, Bruno Genesio a tout fait pour tenter de l'aligner contre Troyes. « On a essayé jusque ce matin de le concerner au moins pour qu’il soit remplaçant. Mais ça n’a pas été possible. On n’a pas pris de risques, il sera présent la semaine prochaine » a-t-il poursuivi face à la presse. Rien d'alarmant donc pour le joueur, qui se remet simplement d'une blessure.

Sans lui, le Stade Rennais n'a pas été dérangé par l'ESTAC. Les Rouge & Noir ont condamné le club aubois à la descente en Ligue 2, grâce à un succès 4-0 obtenu par des buts d'Arthur Theate, Benjamin Bourigeaud et Karl Toko-Ekambi. Avec ces trois points gagnés, ils reviennent à un point du LOSC (5ème), tenu en échec sur le terrain de l'AS Monaco (0-0). Il leur reste encore 3 journées de Ligue 1 pour passer devant leur adversaire direct, et ainsi décrocher une qualification en Ligue Europa Conférence.