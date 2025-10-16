Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé pensait profiter de son nouveau statut pour négocier un contrat plus avantageux avec le Paris Saint-Germain (PSG). Mais la direction du club de la capitale a rapidement refroidi ses ambitions.

Dembélé veut un salaire à la hauteur de son Ballon d’Or

Porté par une saison exceptionnelle qui l’a conduit au sommet du football mondial, Ousmane Dembélé estime mériter une revalorisation significative. L’international français, actuellement rémunéré à 1,5 million d’euros par mois, souhaiterait une hausse conséquente de son salaire.

PSG : la réponse cash de Campos à Dembélé après sa demande de revalorisation

Cependant, le PSG, fidèle à sa politique salariale instaurée depuis trois ans, refuse de céder à cette pression.

PSG : Luis Campos reste ferme, Rothen confirme

Le consultant Jérôme Rothen, proche de l’environnement parisien, a confirmé sur RMC que le club ne ferait aucune exception.

« La réponse est claire : non. Le PSG ne bougera pas d’un iota de sa grille salariale. Ils ont mis un système en place, et il fonctionne. »

Selon lui, Luis Campos et la direction estiment que cette politique a permis de rééquilibrer les finances et de limiter les excès du passé.

« Dembélé touche déjà 1,5 million d’euros par mois. C’est énorme, même pour un Ballon d’Or. Le club ne va pas faire de folies pour le conserver, surtout qu’il lui reste encore trois ans de contrat. »

Un message fort envoyé au vestiaire

En refusant de rompre avec sa stratégie, le PSG veut aussi envoyer un signal clair à son effectif : aucun joueur n’est au-dessus du cadre établi. Même auréolé du Ballon d’Or, Dembélé devra attendre avant d’espérer une revalorisation.

« Qu’il soit récompensé pour sa saison, c’est normal. Mais qu’il devienne le plus gros salaire du club, non », ajoute Rothen, estimant que Paris veut éviter les tensions internes liées aux différences de traitement.

Le PSG reste droit dans sa ligne

Cette fermeté illustre la nouvelle ère du Paris Saint-Germain version Luis Enrique et Campos : une gestion rationnelle, une hiérarchie salariale stricte, et la fin des privilèges individuels.

Dembélé, malgré son statut de Ballon d’Or, devra donc patienter. Paris ne veut plus céder aux stars, mais faire prévaloir la cohésion et la stabilité.