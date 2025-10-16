OM : dernières nouvelles sur le cas d’Amine Gouiri à l’approche du Havre

Nouveau coup dur pour Amine Gouiri. Sorti sur civière mardi lors de la victoire de l’Algérie contre l’Ouganda (2-1) en qualifications pour la Coupe du monde 2026, l’attaquant de l’Olympique de Marseille inquiète de nouveau en raison d’une blessure récurrente à l’épaule.

Victime d’un choc violent avec le gardien ougandais Omar Magoola, Amine Gouiri a vu son épaule se déboîter une nouvelle fois, avant d’être immédiatement remise en place. Une situation similaire à celle vécue en Ligue 1 contre Lorient, il y a quelques semaines.

Mercredi, l’international algérien est apparu avec une attelle de soutien, signe que la zone reste fragile. Un bilan médical complet est prévu ce jeudi à Marseille pour évaluer la gravité de la blessure et déterminer la marche à suivre.

Le staff médical marseillais reste prudent

Selon les informations recueillies par Foot-Sur7, l’OM souhaite savoir si ces deux blessures successives sont dues à des impacts exceptionnels ou si Gouiri présente désormais une fragilité chronique à l’épaule. En cas de récidive avérée, une intervention chirurgicale n’est pas à exclure.

Pour l’heure, aucune décision n’a été prise, mais le joueur reste incertain pour la réception du Havre par l’OM samedi au Vélodrome, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1.

Une incertitude avant le retour du championnat

Même si son forfait n’est pas encore acté, le staff marseillais privilégie la prudence. L’attaquant, qui avait retrouvé la confiance en inscrivant son premier but de la saison face au FC Metz avant la trêve internationale, pourrait être ménagé pour éviter une rechute.

Les proches du joueur se veulent toutefois optimistes : Gouiri s’entraîne depuis plusieurs semaines avec une épaule bandée et a prouvé sa détermination en jouant sans retenue lors de ses dernières apparitions.

L’OM retient son souffle

L’épisode montre bien à quel point la malchance s’acharne sur l’ancien Lyonnais. Après une première alerte provoquée par Bamo Meïté lors du match de l’OM contre le FC Lorient, c’est cette fois un nouveau contact brutal qui remet en cause sa continuité.

Le verdict du point médical de ce jeudi sera déterminant pour la suite de son début de saison et pour les ambitions offensives de l’Olympique de Marseille.