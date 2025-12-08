FC Nantes : Verdict du procès Emiliano Sala, enfin une date

Le FC Nantes et Cardiff City ont un ultime rendez-vous devant le Tribunal du commerce de Nantes, le 30 mars 2026, pour le verdict du funeste transfert d’Emiliano Sala, mort accidentellement en janvier 2019.

La tragique disparition d’Emiliano Sala, le 21 janvier 2019, dans le crash de l’avion qui le transportait de Nantes à Cardiff, n’est toujours pas refermée. Depuis bientôt 7 ans, le FC Nantes et Cardiff City s’affrontent devant les tribunaux. Ce lundi, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert les débats sur le fond du litige. Après trois heures d’audience et de plaidoiries, le Tribunal a fixé la date du délibéré au 30 mars prochain.

D’après les propos rapportés par RMC, Cardiff City, dont les intérêts sont défendus par Me Olivier Loizon, a dénoncé la « négligence » et la « légèreté » d’un agent (Willie McKay), tandis que le FC Nantes a évoqué un « acharnement judiciaire ».

Cardiff réclame 122 M€, le FC Nantes demande 1 M€ au titre du préjudice moral

Disparu dans l’accident au-dessus de la Manche, Emiliano Sala n’avait pas joué pour le club gallois, alors que son transfert avait coûté 17 M€. De ce fait, Cardiff estime le préjudice subi à plus de 122 M€ et réclame une indemnisation. Quant aux avocats du club nantais, ils ont demandé un million d’euros à Cardiff City au titre du préjudice moral.

« Il est triste de voir que Cardiff a instrumentalisé ce drame, et en a fait une vraie comédie judiciaire. […]. Rien dans ce dossier ne justifie que la responsabilité du FC Nantes soit engagée », a plaidé Me Jérôme Marsaudon.

Plaidant aux côtés de ce dernier, Me Louis-Marie Absil a dénoncé à la barre « l’acharnement judiciaire » de Cardiff City, dont la « volonté est de ternir la réputation du FC Nantes« . Elle a également qualifié les chiffres du club gallois de « fantasmagoriques », alors que l’expert financier des Canaris, a pointé des « hypothèses absurdes » et des « erreurs à tous les niveaux ».

