Mercato ASSE : 10M€, KSV vers une folie pour ce défenseur ?

Le mercato de l’ASSE s’emballe alors que les Verts s’activent pour renforcer leurs couloirs en défense. Un dossier inattendu, évalué à 10 millions d’euros, pourrait faire exploser le marché de l’AS Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Saint-Etienne tient son latéral gauche

Avec les départs de Léo Pétrot, Pierre Cornud et Darling Bladi, l’ASSE doit impérativement recruter sur les côtés pour épauler l’effectif d’Eirik Horneland. À droite, malgré la présence de Yvann Maçon et Dennis Appiah, le club reste incertain quant à leur avenir, et envisage un renfort capable d’apporter de la solidité et de la projection offensive en Ligue 2.

Le club stéphanois a jeté son dévolu sur Giorgi Gocholeishvili, latéral droit international géorgien du Shakhtar Donetsk, connu de Zuriko Davitashvili. Selon Geo Team, relayé par Peuple Vert, une offre de 3 M€ aurait été transmise mais rejetée par le Shakhtar, qui réclamerait pas moins de 10 M€.

Il s’agit d’un montant qui semble hors de portée pour Saint-Étienne malgré l’intérêt grandissant pour ce joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2027 et valorisé à 2,5 M€ par Transfermarkt. L’AS Saint-Etienne devra donc composer entre ambition sportive et réalité financière pour renforcer un secteur clé avant le début de la saison.