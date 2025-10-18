Mercato ASSE : Un crack français se rapproche des Verts !

Actuellement reléguée à la troisième place au classement de Ligue 2, l’ASSE est déterminée à retrouver l’élite la saison prochaine. Dans cette optique, un crack français pourrait rejoindre prochainement le collectif d’Eirik Horneland.

Mercato ASSE : Un jeune défenseur bientôt professionnel

Inconnu du grand public, Axel Dodote s’est imposé comme la véritable révélation de la préparation estivale de l’AS Saint-Étienne. Ses qualités techniques, sa vision du jeu et sa maturité ont déjà attiré l’attention du staff lors de ses débuts en U17 Nationaux, où il fut surclassé. Mais c’est lors de la seconde partie de la saison 2022-2023 que sa trajectoire bascule.

Les entraîneurs décident de le repositionner en défense centrale, un pari audacieux, mais rapidement payant. Axel Dodote s’adapte avec une facilité déconcertante, montrant un sens du placement naturel, une sérénité étonnante dans les duels et une relance propre, toujours tournée vers l’avant.

Initialement convoqué avec le groupe élargi, le natif de Brou-sur-Chantereine a rapidement franchi un cap en gagnant la confiance d’Eirik Horneland. Titularisé contre Carouge (3-1), puis à nouveau contre Troyes (1-0), le joueur de 18 ans a confirmé les impressions laissées à l’entraînement. Son attitude, professionnelle et concentrée, n’a pas échappé au staff, séduit par sa capacité à s’adapter au niveau supérieur sans le moindre complexe.

Autant de qualités qui ont convaincu le board de l’ASSE d’accorder un peu plus de confiance à Axel Dodote, selon les informations du journal Le Progrès. « Membre régulier des séances dirigées par le technicien norvégien, l’international français des moins de 19 ans devrait signer son premier contrat professionnel avec un engagement de trois ans », assure le média francilien. Affaire à suivre…