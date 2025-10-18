Mercato OL : Hans Hateboer envoie déjà un message à Fonseca

Arrivé à l’OL ce vendredi en provenance du Stade Rennais en tant que joker, Hans Hateboer a envoyé un premier message fort à son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca.

Mercato OL : Hans Hateboer pressé de jouer avec Fonseca

À la recherche d’un renfort défensif pour compléter son effectif et compenser les blessures, l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour Hans Hateboer. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club breton, le latéral droit de 31 ans a été prêté pour un an aux Gones. Le club rhodanien a annoncé ce vendredi l’arrivée de l’international néerlandais, « prêté par le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, en qualité de joker », peut-on lire dans un communiqué.

Capable d’évoluer à tous les postes de la défense, Hans Hateboer offre ainsi une solution de plus à Paulo Fonseca, un entraîneur avec lequel l’ex-protégé de Habib Beye a hâte de jouer. « Ça m’a manqué, Ça fait longtemps que je n’ai pas joué un match. Bien sûr, j’ai eu quelques amicaux cet été, mais c’était surtout de l’entraînement. Je suis heureux qu’il y ait cette opportunité de revenir jouer au football », a confié Hateboer auprès des médias de l’OL.

Pour rappel, le défenseur néerlandais n’a disputé qu’un seul match officiel cette saison (le derby contre Nantes, 2-2, le 20 septembre). Il espère rapidement retrouver du rythme sous ses nouvelles couleurs. Non qualifié pour le déplacement à Nice ce week-end ni pour la phase de groupes de Ligue Europa, Hateboer devra toutefois patienter avant de pouvoir faire ses débuts en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, probablement le 26 octobre contre le RC Strasbourg.