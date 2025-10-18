Mercato PSG : Maghnes Akliouche, la surprise de janvier ?

Le dossier Maghnes Akliouche refait surface au PSG. L’AS Monaco pourrait finalement se résoudre à laisser partir son milieu offensif durant le mercato hivernal. Le Paris SG ne lâche pas l’affaire.

Mercato PSG : Monaco prêt à vendre Maghnes Akliouche cet hiver

Après le rendez-vous manqué du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain et Maghnes Akliouche pourraient se retrouver à la faveur du marché des transferts de janvier à venir. En effet, selon les informations du compte Twitter PSG Inside Actus, les dirigeants de l’AS Monaco envisageraient de laisser partir le crack de 23 ans dès cet hiver.

Après son transfert raté de l’été, l’international français ne semble pas forcément à son aise sur le Rocher, même s’il ne le montre pas forcément au quotidien. Toujours intéressé par le profil de Maghnes Akliouche, le Paris SG serait prêt à revenir à la charge pour le recruter.

Désireux d’attirer un ailier polyvalent pour apporter plus de profondeur à son banc, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, adore le numéro 11 monégasque. Le technicien aimerait bien l’intégrer à son armada offensive en vue de la seconde partie de saison. De son côté, Akliouche serait séduit par l’idée de rejoindre le club de la capitale, un rêve d’enfant qui pourrait enfin se concrétiser cet hiver.

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront mettre la main à la poche, puisque la direction de l’ASM n’aurait aucune envie de brader sa pépite. Après avoir réclamé près de 70 millions d’euros cet été, l’actuel 5e de Ligue 1 pourrait revoir ses exigences à la baisse, mais pas en dessous de 50 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche, auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 8 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pourrait ainsi être l’un des gros tubes du prochain mercato hivernal. D’autres grands clubs européens étant également intéressés par le renfort du natif de Tremblay-en-France. Affaire à suivre…