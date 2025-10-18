Coup de tonnerre au PSG : Dembélé vers l’Arabie saoudite ?

Si cette rumeur venait à se confirmer, elle serait à assurément l’un des plus gros dossiers du prochain mercato estival. Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG, pourrait quitter l’Europe pour rejoindre l’Arabie saoudite.

« Le PSG et Ousmane Dembélé ne se mettront pas d’accord »

Après son sacre au Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé pourrait chercher à quitter le Paris Saint-Germain et l’Europe pour rejoindre le championnat saoudien. Mardi, le journal L’Équipe a révélé que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont l’intention de proposer un nouveau contrat à l’international français de 28 ans. Il y a quelques jours, le site Média Foot assurait que « Luis Campos a d’ailleurs lancé les grandes manoeuvres pour tenter de prolonger son contrat, le dossier devrait avancer d’ici la fin de l’année 2025. »

Mais selon Walid Acherchour de RMC Sport, Dembélé ne fera pas long feu au Paris SG. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur du Barça pourrait rejoindre l’Arabie Saoudite comme d’autres stars européennes.

« Ma théorie est qu’à la fin de l’année ou l’année d’après, le PSG et Dembele ne se mettront pas d’accord ! Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat conséquent, surtout après une Coupe du Monde, dans un championnat où on pourra lui donner à 30 ans, comme l’Arabie Saoudite », a expliqué le journaliste sportif.

De son côté, Média Foot assure que plusieurs sources proches du joueur confirment la possibilité de voir le Champion du Monde 2018 rallier le championnat saoudien après son aventure lors du prochain mercato estival.

« D’après plusieurs sources contactées par Média Foot, la possibilité de voir Ousmane Dembélé signer en Arabie Saoudite n’est pas du tout illusoire. C’est même l’une des destinations les plus probables si le Parisien décidait de s’offrir une fin de carrière en dehors du circuit européen.

À 28 ans, ce n’est pas d’actualité, encore moins sur une année de Coupe du Monde 2026 et d’un projet doublé sur le Ballon d’Or », rapporte le portail francilien, qui ajoute qu’à « moyen terme, Ousmane Dembele pourrait clairement s’asseoir et discuter concrètement avec les décideurs saoudiens. »