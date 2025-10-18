OM : Roberto De Zerbi veut relancer cet indésirable !

Après la blessure de Facundo Medina, le tacticien de l’OM, Roberto De Zerbi a retenu un indésirable pour disputer la Ligue des Champions.

OM : Ulisses Garcia fait son retour !

Mis de côté depuis quelques semaines à l’OM, Ulisses Garcia retrouve le sourire. Le latéral suisse, oublié cette saison, vient d’être inscrit sur la liste de l’UEFA pour disputer la Ligue des champions. Une opportunité née d’un forfait malheureux. Arrivé à Marseille il y a près de deux ans, Garcia a résisté à la rude concurrence au sein du club phocéen.

Lire aussi : Mercato OM : Un phénomène marocain rend fou De Zerbi !

L’international suisse a été souvent peu utilisé. Et le calvaire continue cette saison. Mais le destin lui sourit. Selon RMC Sport, l’OM a sollicité l’UEFA pour remplacer Facundo Medina, blessé à la cheville face à l’Ajax le 30 septembre. L’Argentin va manquer deux mois de compétition, ce qui oblige Roberto De Zerbi à chercher un autre joueur pour combler ce vide.

À voir

OL : Grosse inquiétude avant l’OGC Nice !

Lire aussi : Mercato : L’OM zappe un crack pour Aubameyang, voici la raison

La demande du club a été validée. Le règlement européen autorise, une fois par phase de groupes, le remplacement d’un joueur indisponible pour au moins 60 jours. Ainsi, Garcia retrouve le groupe pour la C1. Le Suisse va goutter à nouveau à la C1 après plusieurs mois. Ce retour sonne comme une revanche. Écarté de la liste initiale pour la Ligue des champions, Garcia n’avait plus joué depuis début octobre, et il cire le banc. Il a fait trois apparitions avec les Marseillais cette saison.