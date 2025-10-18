OM vs Havre : Roberto De Zerbi prépare une belle surprise !  

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi va procéder à certains changements dans son onze de départ face au Havre AC. Le gardien de but, Jeffrey De Lange va débuter le match.

OM : Jeffrey De Lange retrouve les gants de titulaire face au Havre

Jeffrey De Lange reprend les commandes dans les buts de l’OM. Ce samedi soir face au Havre, le gardien néerlandais portera à nouveau le maillot de numéro 1 devant un Vélodrome plein à craquer. Le tacticien du club phocéen, Roberto De Zerbi a laissé entendre qu’il va faire tourner. Certains cadres vont se reposer pour les gros chocs qui viennent en Ligue 1 et en Ligue des Champions. « Je dois trouver les bonnes solutions et continuer à faire tourner pour éviter les blessures. », a-t-il dit en conférence de presse avant cette affiche.

De Lange, 27 ans, profite de cette rotation et du retour tardif de Gerónimo Rulli, rentré d’Amérique du Sud. Le portier argentin sera de retour dans les cages pour la rencontre en C1 face au Sporting CP. Jeffrey De Lange cherche de temps de jeu mais fait face à la rude concurrence de l’Argentin en grande forme. Déjà titulaire lors du succès 3–0 contre Lorient le 10 mai dernier, le Néerlandais avait livré une performance XXL.

Face au Havre, il retrouve donc un nouveau test grandeur nature. Le LOSC avait songé à lui cet été, mais il n’a pas bougé avant la fermeture du marché des transferts. De Lange demeure le numéro 2 à Marseille. Sous contrat jusqu’en 2025, il n’a été titularisé que trois fois toutes compétitions confondues.