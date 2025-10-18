Mercato OM : Longoria négocie avec un Champion du Monde !

Après sept matchs de Ligue 1, l’OM prépare déjà l’avenir et la saison prochaine. Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient à la manoeuvre pour sécuriser un Champion du Monde. Explications.

Mercato : L’OM convaincu par un international français

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Benjamin Pavard s’est imposé très rapidement comme l’un des meilleurs coups réalisés par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Le polyvalent défenseur de 29 ans séduit par sa rigueur et son intelligence de jeu. Pourtant, alors qu’il n’a pas encore bouclé sa première saison sous le maillot marseillais, une question se pose déjà.

Le Champion du Monde 2018 restera-t-il à Marseille après cette saison ? Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le joueur formé à Lille n’appartient pas encore à l’Olympique de Marseille. Mais selon les informations de L’Équipe, l’OM et Benjamin Pavard auraient « prévu de se voir en deuxième partie de saison pour faire le point sur la suite. » Et cette rencontre s’annonce déterminante.

L’OM prêt à consentir le sacrifice pour Pavard ?

Totalement satisfait des performances de Benjamin Pavard, l’OM aimerait bien conserver le défenseur de l’Inter Milan. Sur le plan sportif, l’ancien défenseur du Bayern Munich a apporté un vrai plus à la défense marseillaise. Mais le véritable point d’interrogation se situe du côté financier. Si Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réussi à boucler l’arrivée de Pavard avec une option d’achat abordable, c’est avant tout grâce à un effort salarial conséquent.

L’Inter Milan acceptait de le prêter à condition que l’Olympique de Marseille assume l’intégralité de son salaire, estimé entre 6,5 et 8 millions d’euros par an, à en croire diverses sources, notamment Capology et Sportune. Reste maintenant à savoir si l’OM acceptera de s’aligner sur ce montant pour garder définitivement Benjamin Pavard. Affaire à suivre…