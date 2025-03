OM : Lilian Brassier sans regrets, mais lucide sur son départ de Marseille

Lilian Brassier a connu une aventure difficile à l’OM, où il n’a jamais su s’imposer. Désormais au Stade Rennais, il revient sans amertume sur cet épisode qu’il considère comme une étape formatrice de sa carrière.

Un passage express et compliqué à l’OM pour Lilian Brassier

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade Brestois, Lilian Brassier devait renforcer la défense marseillaise sous les ordres de Roberto De Zerbi. Cependant, en seulement sept mois, il n’a jamais su convaincre, accumulant les difficultés techniques et mentales. Malgré son potentiel, la direction phocéenne a rapidement envisagé une solution pour lui trouver une porte de sortie. Son retour à Rennes cet hiver marque ainsi la fin prématurée de son aventure marseillaise.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Brassier assume pleinement cet échec. « Ce passage à l’OM, je le prends comme un échec, mais cela fait partie de mon histoire. Dans un club de cette envergure, il faut sans cesse se remettre en question, ce qui pousse à se surpasser. Marseille est un club qui mérite le meilleur », a-t-il confié. Si certains joueurs ont besoin de temps pour s’adapter, Lilian Brassier reconnaît que ce luxe n’existe pas à Marseille.

« Dans un grand club comme l’OM, il faut répondre présent immédiatement. Le temps n’est pas un luxe que l’on peut se permettre. Si les choses tournent mal, des choix sont faits rapidement », explique-t-il. Malgré la frustration, il préfère retenir les leçons de cette expérience. L’ancien joueur du Stade Brestois souligne le rôle important de son entourage et d’un préparateur mental pour l’aider à traverser cette période compliquée.

« J’ai un préparateur mental qui m’accompagne, ce qui m’aide à avancer. Aujourd’hui, tout cela est derrière moi, et je continue à progresser », assure-t-il avec détermination. De retour à Rennes, son club formateur, Brassier retrouve des sensations et enchaîne les bonnes performances. Son profil, pourtant en adéquation avec les attentes de Roberto De Zerbi, n’a pas pu s’exprimer pleinement à Marseille.

« Roberto De Zerbi m’a toujours complimenté. Il me considérait comme un grand défenseur et pensait que son style de jeu était fait pour moi. C’est dommage que cela n’ait pas fonctionné », regrette-t-il. Aujourd’hui, l’objectif est clair pour lui : s’imposer durablement à Rennes et prouver qu’il a sa place au plus haut niveau. Habib Beye compte sur lui pour stabiliser la défense bretonne, et Brassier est bien décidé à saisir cette nouvelle chance pour relancer sa carrière.