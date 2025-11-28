Mercato PSG: Campos frappe, une pointure signe jusqu’en 2030

À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a bouclé la signature d’une pointure au poste de défenseur central. Une grande nouvelle attendue dans la capitale.

Mercato : Après Hakimi, Vitinha et Mendes, le PSG blinde un cadre

Après Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et l’entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain veut continuer à sécuriser l’avenir de ses cadres. Comme annoncé depuis plusieurs semaines déjà, Willian Pacho devrait ainsi s’inscrire davantage sur la durée avec le club de la capitale. Arrivé en août 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort contre un chèque de 40 millions d’euros, l’international équatorien s’est rapidement imposé au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Le défenseur de 24 ans est l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur espagnol la saison dernière. Si bien que le club parisien veut le voir rester sous les couleurs Rouge et Bleu le plus longtemps possible, à l’image de Marquinhos qui est là depuis l’été 2013.

En effet, alors que d’autres grands clubs européens comme Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester United commencent à tourner autour de Willian Pacho, le PSG passe la vitesse pour le verrouiller sur la durée. L’affaire serait désormais résolue, prête à être officiellement annoncée.

Willian Pacho et le PSG, un mariage parti pour durée longtemps

Initialement lié au PSG jusqu’en juin 2029, Willian Pacho aurait trouvé un accord avec Luis Campos pour une prolongation jusqu’en 2030. Une saison supplémentaire assortie d’une augmentation salariale, qui correspond au nouveau statut de Pacho dans le vestiaire. Le quotidien L’Équipe confirme ce vendredi une signature à venir pour un nouveau contrat du natif de Quinindé.

« Willian Pacho et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord de principe pour prolonger leur contrat. Alors que les discussions initiales portaient sur une signature de deux saisons supplémentaires pour étirer le bail actuel jusqu’en 2031, le défenseur de 24 ans devrait signer dans les prochaines semaines un nouveau contrat jusqu’en 2030.

Depuis plusieurs mois, les deux parties avaient acté de discuter de cette prolongation assortie d’une revalorisation salariale », assure le journal sportif. Il ne reste que quelques détails à régler avant l’officialisation de cette excellente nouvelle pour Luis Enrique et le PSG.

