AS Monaco – PSG : Sébastien Pocognoli répond à Luis Enrique

De passage en conférence de presse ce vendredi, en début de soirée, Sébastien Pocognoli, coach de l’AS Monaco, a livré son avis sur le choc de samedi après-midi face au PSG de Luis Enrique.

Trois jours après avoir dominé largement Tottenham (5-3) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut enchaîner en championnat face à l’AS Monaco. Dans cette optique, l’entraîneur parisien voit le match de la 14e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco comme une rencontre de Champions League.

« Monaco a beaucoup de qualités individuelles. Ils jouent très bien, j’aime leur façon de jouer. C’est une équipe qui est similaire à la nôtre. Je ne me souviens d’aucun match facile parmi ceux que l’on a disputés à Monaco. Ce sera un match de Champions League », a notamment promis Luis Enrique devant les médias ce vendredi après-midi du côté du Campus PSG.

Si son homologue parisien n’entend pas prendre leur duel à la légère, l’entraîneur de l’AS Monaco, lui, espère battre le leader du championnat pour se rassurer et envoyer un message fort à toute la Principauté en vue de la suite de la saison.

Pocognoli : « C’est un beau challenge, on a tout à gagner »

Avec une seule victoire dans ce mois de novembre, l’ASM compte le terminer de la meilleure des manières avant d’entamer plus sereinement le dernier mois de l’année civile. Même si la tâche ne s’annonce pas de tout repos comme le reconnait Sébastien Pocognoli.

« Tout le monde connaît leurs qualités collectives et individuelles. Ils ont de la stabilité depuis quelques années et ont des joueurs de qualité, il n’y a pas besoin d’aller plus loin. Nous avons conscience de l’adversaire que l’on a en face et de nos qualités. Il faudra jouer avec celles-ci pour réussir un match dans le sens où l’on veut aller », a indiqué le technicien belge.

Les Monégasques n’ont plus battu le PSG depuis février 2023 et restent sur trois revers consécutifs en Ligue 1. Pour autant, le successeur d’Adi Hütter croit en la capacité de ses hommes à inverser la tendance.

« C’est un beau challenge, on a tout à gagner. Il faudra réussir une bonne prestation en essayant d’être le plus ambitieux possible. Nous voulons être hauts sur le terrain en les pressant dans leur camp, tout en ayant un état d’esprit positif et conquérant », a-t-il ajouté.

