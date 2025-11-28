OL : L’étonnant aveu du Maccabi sur sa débâcle face à Lyon

Réagissant à la lourde défaite de son équipe contre l’OL, l’entraîneur du Maccabi Tel-Aviv reconnaît la supériorité de Lyon. Cependant, il regrette que la défaite soit si cinglante.

Lazetic (coach du Maccabi) : « Je ne m’attendais pas à perdre (6-0) »

L’OL a sortie le grand jeu contre le Maccabi Tel-Aviv, jeudi, lors de la 5e journée de la phase de Ligue de l’Europa League. Les Lyonnais ont infligé une humiliante défaite (6-0) au club israélien. À l’issue de la rencontre disputée au TSC Arena en Serbie, Zarko Lazetic, l’entraîneur du Maccabi, a reconnu que son équipe a été dominée dans tous les compartiments du jeu.

« Bien sûr, ils ont été meilleurs dans tous les secteurs du jeu. C’est une défaite dure, mais aussi une leçon et l’opportunité d’apprendre », a-t-il avoué, dans des propos rapportés par le journal L’Équipe.

À voir

Mercato OM : Officiel, un crack tunisien signe à Marseille !

Lisez aussi : OL : Une campagne exceptionnelle en Ligue Europa

Néanmoins, le technicien serbe se dit un peu surpris par le lourd score. « Je ne m’attendais pas à perdre (6-0) […]. Ils nous ont respectés, ils n’ont pas levé le pied. On aurait aimé moins de respect, par exemple à (3-0) », a-t-il regretté.

Grâce à son éclatant succès, l’OL s’est hissé à la première place au classement de la Ligue Europa, à trois journées de la fin de la phase de Ligue.

Lire ausi sur l’OL :

OL : Fonseca revient, deux responsables de Lyon suspendus

À voir

Mercato LOSC: Le PSG tient la solution pour recruter Bouaddi

OL Mercato : Revirement au Real Madrid pour Endrick ?

OL : 2 défenseurs et 2 attaquants absents contre le Maccabi