Mercato LOSC: Le PSG tient la solution pour recruter Bouaddi

Confronté à la concurrence d’autres grands clubs européens, le PSG semble avoir trouvé la solution parfaite pour recruter Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain du LOSC, lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato LOSC : Le PSG avance ses pions pour Bouaddi

Après Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain veut continuer à franciser davantage son effectif. Pour le recrutement de 2026, le média spécialisé PSG Inside Actus a récemment annoncé que le Champion d’Europe en titre serait prêt à offrir un chèque de 50 millions d’euros à l’AS Rome pour recruter Manu Koné l’été prochain.

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souvent également avec beaucoup d’attention les dossiers Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. En fin de contrat en juin prochain, respectivement, avec le Bayern Munich et Liverpool, les deux défenseurs centraux français n’ont pas encore prolongés et le PSG envisage de passer à l’action pour les récupérer à l’issue de la saison ou dès cet hiver, en cas de départ. Mais les dirigeants parisiens seraient aussi sur les traces d’autres profils tricolores, notamment le prodige du LOSC, Ayyoub Bouaddi.

D’après le Corriere dello Sport, Olivier Létang, président du LOSC, aurait clairement signifié aux prétendants de Bouaddi, dont le PSG, le Real Madrid et Manchester United, qu’il faudra débourser entre 30 et 40 millions d’euros pour le recruter. Un montant qui ne représente aucun obstacle sérieux pour le Champion de France en titre, qui serait d’ailleurs prêt à passer à l’action dès cet hiver avec une idée bien montée en tête.

Ayyoub Bouaddi acheté et prêté au LOSC cet hiver ?

En fin de contrat avec Lille en juin 2027, Ayyoub Bouaddi ne devrait pas s’éterniser dans son club formateur. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, l’international espoir français pourrait même être l’un des tubes du marché des transferts de l’hiver.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Bruno Genesio cette saison, le natif de Senlis est « le profil prioritaire » au milieu du terrain pour le PSG et Luis Campos aurait prévu de passer à l’action pour le recruter. Pour convaincre les Dogues de laisser partir Bouaddi, le conseiller sportif du club de la capitale pourrait « prêter » le joueur au LOSC « cet hiver », si un transfert devait avoir lieu, à en croire le compte Twitter PSG Inside Actus. Reste maintenant à voir si cette formule fera mouche dans les semaines à venir.