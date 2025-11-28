ASSE : Sévère mise en garde de Horneland avant Ecotay

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a lâché une sévère mise en garde à ses joueurs avant le derby contre l’US Ecotay-Moingt, en coupe de France.

L’ASSE ne fera pas de cadeau à Ecotay-Moingt

Ayant pour objectif d’aller le plus loin possible en coupe de France, l’ASSE se prépare en conséquence. Comme il l’avait fait avant d’affronter l’AS Quetigny (R2) au 7e tour, Eirik Horneland a préparé son équipe avec la même rigueur qu’en Ligue 2, avant la réception d’Ecotay-Moingt au stade Geoffroy-Guichard.

Il a notamment attiré l’attention des Verts sur le caractère imprévisible des matchs de coupe. « Sur ces matchs de coupe, on n’a qu’une seule chance, il ne faut pas laisser la place à la moindre erreur. Il faut être à fond dans la manière d’aborder la rencontre », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par Evect.

À voir

Mercato LOSC: Le PSG tient la solution pour recruter Bouaddi

L’AS Saint-Etienne est privé de plusieurs joueurs majeurs, dans tous les secteurs de jeu. Chico Lamba, Mahmoud Jaber (problème au quadriceps), Lucas Stassin (mollet), Djylian N’Guessan (mollet) ou encore Joshua Duffus sont tous déclarés forfait pour blessure.

Horneland : « On réveillera ceux qui pensent que c’est un match amical »

Le coach des Stéphanois va certainement solliciter les jeunes joueurs de la Réserve comme face à l’AS Quetigny. Toutefois, cette rencontre avec le club évoluant en Régional 3 ne sera ni un match de gala ni un simple derby festif. Eirik Horneland a martelé cela à ses joueurs en conférence de presse d’avant-match.

Lisez aussi : Mercato : Nouvelle offensive pour Stassin, l’ASSE inflexible

« Est-ce qu’il n’y a pas de risque que ce match soit pris comme un match amical par certains joueurs vu les circonstances et ce qu’a mis en place l’ASSE pour Ecotay toute la semaine ? Je ne l’espère pas », a-t-il répondu, avant de souligner : « C’est un match sérieux avec un sérieux adversaire. On s’appliquera à réveiller tous ceux qui peuvent penser que c’est un match amical ».

Lire aussi sur l’ASSE :

Coupe de France : L’ASSE dévoile son objectif

À voir

OL : L’étonnant aveu du Maccabi sur sa débâcle face à Lyon

ASSE : CdF, des consignes fermes contre Ecotay-Moingt

ASSE : Un futur crack des Verts dévoile son énorme ambition