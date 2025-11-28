FC Nantes : Deux forfaits confirmés avant Lyon !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans deux cadres pour le choc fac à Lyon en Ligue 1. Un autre joueur est incertain.

Lyon vs FC Nantes : Le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes se rend à Lyon ce dimanche 30 novembre 2025, pour clore la 14e journée de Ligue 1, avec plusieurs doutes concernant son effectif. Cette affiche est très importante pour les Canaris. Les hommes de Luis Castro enchaînent les mauvais résultats et sont proches de la zone rouge. Une nouvelle défaite pourrait provoquer le départ du coach nantais.

Les Jaunes et Verts ont engrangé seulement deux points lors des trois derniers matches de Ligue 1 face au FC Metz, Le Havre et le FC Lorient. Le déplacement à Lyon arrive dans un climat tendu. Les hommes de Paulo Fonseca, eux, sont en pleine forme en championnat comme en Coupe d’Europe. Ils sont actuellement leaders de la Ligue Europa.

Pour ce choc, Luis Castro sera privé de certains cadres. Louis Leroux (cuisse) et Francis Coquelin (ischios) ne voyageront pas. Leur absence, elle, ne fait aucun doute. Pour Lahdo, c’est différent : sa nouvelle alerte à l’épaule, subie dimanche contre Lorient (1-1), ne scelle pas encore son forfait. Le staff attend pour prendre une décision fixe. Johann Lepenant, lui, est opérationnel. Dimanche dernier, il n’a joué que vingt minutes, à la Beaujoire, après sa fracture de la fibula. Cette fois, Luis Castro pense qu’il pourra tenir davantage.

