RC Lens : Terrible coup dur pour Pierre Sage !

Grosse inquiétude au RC Lens avant le choc contre Angers SCO en Ligue 1. Un cadre de l’équipe de Pierre Sage vient de contracter une grave blessure.

RC Lens : Coup dur, Jonathan Gradit gravement touché

Les Sang et Or, troisièmes de Ligue 1, se rendent à Angers dimanche pour la 14e journée du championnat. Mais une mauvaise nouvelle tombe pur le RC Lens avant ce choc. Un cadre de Pierre Sage manquera le voyage. Et pas pour une petite raison. Ce vendredi matin, à l’entraînement, Jonathan Gradit s’est blessé. Une jambe droite touchée suite à un choc brutal. Il a été conduit à l’hôpital. Le staff redoute une très longue indisponibilité.

Le coach lensois a confirmé le coup dur en conférence de presse. « On ne connaît pas encore la gravité exacte de sa blessure, mais ce n’est pas anodin. C’était assez clair tout de suite, et le staff médical a confirmé ce que nous avons vu. », a expliqué Pierre Sage.

L’absence pourrait être longue. Tout tend vers cela. Le défenseur de 33 ans, pilier de la défense du club artésien, manquera certainement plusieurs semaines de compétition. Gradit, titulaire indiscutable depuis le début de la saison, laisse un vide. Pour tenir, le Racing Club de Lens va s’adapter. Ismaelo Ganiou, buteur contre Strasbourg (1-0), devrait prendre la place.

