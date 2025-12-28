OM : Le Gabon recadre sèchement Marseille pour Aubameyang

Afficher l’index Masquer l’index
Face aux doutes exprimés par l’OM pour Pierre-Emerick Aubameyang, le sélectionneur du Gabon est sorti du silence. Thierry Mouyouma a livré une mise au point ferme, presque cinglante, pour défendre l’attaquant des Panthères et la CAN.
Mouyouma monte au créneau pour Aubameyang
La sortie est directe, sans détour, fidèle à un sélectionneur qui refuse toute zone grise. Interrogé sur l’utilisation de Pierre-Emerick Aubameyang à la CAN, Thierry Mouyouma n’a pas apprécié les réserves venues de Marseille. Le technicien gabonais a rappelé les règles du jeu avec une clarté tranchante : « je m’insurge de l’attitude de Marseille. Ils payent le joueur, dans les périodes où ils l’utilisent, ils font ce qu’ils veulent », a-t-il balancé.
Derrière le ton, un argument sportif assumé. Le sélectionneur explique que la décision a été prise en toute responsabilité, après observation de l’état du joueur. « Suite à l’amélioration de l’état physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer le joueur, parce que la nation est en difficulté aujourd’hui », s’est-il justifié. Un choix dicté par l’urgence collective, pas par l’émotion.
La CAN défendue, l’OM ciblé
Au-delà du cas Aubameyang, Mouyouma a élargi le débat. Pour lui, la CAN reste trop souvent regardée de haut par certains clubs européens. Et le message se veut pédagogique, presque politique : « la CAN est la troisième compétition au monde. Ce mépris envers la CAN doit s’arrêter. »
Avant de conclure, sans sourire, par une formule qui résonne comme un avertissement général : « nous ne recevons de diktat de personne pour utiliser des joueurs qui sont nés dans le pays. Cela vaut pour Marseille comme pour tous les clubs qui peuvent le penser. » À Libreville, Aubameyang n’est pas qu’un joueur de l’Olympique de Marseille. Il est un symbole national.
