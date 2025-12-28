Mercato ASSE : Saint-Étienne piste un ailier très convoité

À l’approche du mercato hivernal, l’ASSE scrute le marché avec attention. Dans le viseur des Verts, un jeune ailier ivoirien dont la cote grimpe en Europe, symbole d’un recrutement ciblé et réfléchi.

Mercato ASSE : Cédric Don, un nom qui circule de plus en plus en coulisses dans le Forez

À mesure que janvier approche, les rumeurs s’épaississent du côté de L’Étrat. Selon le média belge Voetbal Nieuws, l’ASSE fait partie des clubs attentifs à la situation de Cédric Don, ailier de 21 ans évoluant au Hapoel Jerusalem. Un nom encore discret pour le grand public, mais déjà bien identifié par les cellules de recrutement européennes.

Lire aussi : ASSE : Kilmer Sports dévoile l’enveloppe du Mercato d’hiver

À voir

PSG : Surprise ! Marquinhos fait une grosse annonce

Car la concurrence est réelle. Anderlecht, le FC Bâle ou encore le Sporting Charleroi suivent également le dossier. Autant dire que Saint-Étienne avance sur un terrain balisé, où chaque pas doit être mesuré. Dans ce marché hivernal souvent propice aux coups précipités, les Verts préfèrent observer, analyser, patienter… parfois mieux frapper.

Un profil explosif taillé pour les Verts

Sur le terrain, Cédric Don coche plusieurs cases. Ailier percutant, capable de rentrer dans l’axe, il se distingue par son explosivité et sa vivacité dans les trente derniers mètres. Petit gabarit (1,67 m), mais grand dynamiteur, il incarne ce type de joueur capable de déséquilibrer un bloc sur une accélération.

Ses statistiques (3 buts et 1 passe décisive en 14 matches cette saison) méritent d’être contextualisées. Le Hapoel Jerusalem lutte pour sa survie, et Don évolue souvent dans un collectif sous pression. Sur la durée, son bilan reste évocateur : 18 buts en 79 apparitions. Suffisant pour attirer des regards avertis.

Un contexte économique favorable aux manœuvres

Si le dossier prend de l’épaisseur, c’est aussi pour des raisons financières. Le club israélien, en difficulté économique, serait disposé à vendre pour un montant estimé entre 1,5 et 2 millions d’euros. Une somme encore accessible, mais qui pourrait rapidement grimper si les prétendants se bousculent. Le joueur, lui, ne serait pas fermé à un départ vers un championnat plus exposé. La Ligue 1, même en lutte, conserve ce pouvoir d’attraction.

À Saint-Étienne, aucune précipitation. Le profil de Don correspond à une stratégie claire : jeunesse, potentiel, polyvalence et valeur marchande maîtrisée. Des critères chers à la nouvelle politique sportive. Les Verts avancent à pas feutrés, conscients que ce type de dossier peut s’emballer en quelques jours.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Gazidis annonce sa décision pour Horneland !

À voir

OM : Le Gabon recadre sèchement Marseille pour Aubameyang

ASSE : Annonce officielle pour le déplacement au Mans !

Mercato ASSE : Saint-Etienne tient son nouveau gardien de but