PSG, Ligue des champions : les gros regrets de Kylian Mbappé

Quitter le PSG pour briller sur le toit de l’Europe, telle était l’ambition qui a éloigné Kylian Mbappé du Parc des Princes. Le Madrilène est pourtant passé à côté de tous ses objectifs, ce qui ne va pas sans quelques regrets au regard du parcours de son ancien club.

Kylian Mbappé : les succès du PSG qui vont l’écœurer

Ces dernières décennies, le football européen est dominé par trois championnats : la Premier League, la Liga et la Bundesliga. Le Real Madrid est l’un des meilleurs clubs au monde et attire naturellement les plus grandes stars. Kylian Mbappé n’a pas résisté à cet appel en tournant le dos au PSG, club de sa ville, qui pourtant, année après année, se façonne pour intégrer la cour des grands.

En quittant le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, Kylian Mbappé espérait remporter de grands trophées, notamment le championnat espagnol, mais surtout la Ligue des champions. Il n’obtiendra ni le second et, pour le premier, les chances de ravir la place de leader de la Liga au FC Barcelone sont minces. Pour la Coupe du Roi, là aussi rien pour le français battu ses coéquipiers et lui par le FC Barcelone (3-2 le 26 avril passé). La première saison du Français dans son club de rêve s’apparente clairement à un exercice cauchemardesque, puisqu’il n’aura pas grand-chose à se mettre sous la dent.

À voir Mercato OM : Bonne nouvelle sur la piste Aymeric Laporte !

Lire aussi : PSG : Désiré Doué met déjà la Ligue 1 à ses pieds !

Pendant ce temps, le PSG, que certains jugeaient trop petit pour lui, est en passe de réaliser un triplé historique : Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. Le premier trophée est déjà acquis grâce à sa place de leader avec 81 points, contre 62 pour son poursuivant direct, l’OM. En Coupe de France, Paris affrontera le Stade de Reims, une affiche qui semble déjà déséquilibrée par l’écart de niveau entre les deux équipes.

Et surtout, cette saison, plus que jamais, le PSG est à un match de remporter sa première Ligue des champions. Le club de la capitale affrontera l’Inter Milan, qui a éliminé le FC Barcelone. Cette finale du 31 mai pourrait susciter de profonds regrets chez Mbappé, si Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué soulèvent le trophée avant lui. Un tel exploit pourrait même ouvrir la voie à un Ballon d’Or pour un Parisien, en l’occurrence, Dembélé.

Les supporters du PSG croisent les doigts pour que leur équipe réalise ce triplé, histoire de rappeler à Kylian Mbappé que ce sont les joueurs qui gagnent des trophées, pas les murs des clubs. Et aussi, il est mieux de créer sa propre légende plutôt que courir après la réputation laissée par les autres.

À voir Mercato PSG : Un échange XXL annoncé avec le Real Madrid