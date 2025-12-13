L’ASSE chute à la 4e place avant Bastia, Horneland en danger

Face au SC Bastia, l’ASSE joue un match crucial dans la course vers la Ligue 1, mais aussi pour l’avenir d’Eirik Horneland à Saint-Etienne.

L’ASSE éjectée du podium avant le SC Bastia !

Deuxième avant le coup d’envoi de la 17e journée de Ligue 2, l’ASSE a chuté au classement à la suite des premiers résultats des matchs disputés vendredi et de ce samedi. Les Verts sont désormais 4es avant d’affronter le SC Bastia au stade Geoffroy-Guichard, à 20h.

Le Mans FC (30 points + 5) est passé provisoirement devant les Stéphanois, grâce à sa victoire à Annecy (1-2). Le Stade de Reims (29 points + 12) a également doublé les Verts, en prenant un point contre le Red Star (0-0) à Saint-Ouen cet après-midi.

L’AS Saint-Etienne (29 points + 10) est donc désormais 4e au classement avant son entrée en lice. Elle se retrouve donc sous pression, car elle pourrait finir hors du podium à la mi-saison, en cas de défaite contre les Bastais ce samedi soir. Pire, les Stéphanois peuvent chuter jusqu’à la 5e place, si le Red Star (29 points +6) reporte son match reporté face au SC Bastia.

Horneland limogé en cas de défaite contre le dernier de Ligue 2 ?

Ce serait décevant pour d’Eirik Horneland et son équipe de se faire distancer par leurs concurrents à mi-parcours, car leur objectif est de finir à l’une des deux premières places de Ligue 2 à l’issue de la saison, synonyme de qualification directe pour la Ligue 1.

Lisez aussi : ASSE : Étonnante annonce de Horneland sur le mercato

Un tel scénario pourrait pousser Kilmer Sports Ventures à prendre une décision à l’encontre du technicien norvégien. Il est possible qu’il soit remercié si l’ASSE s’incline devant la lanterne rouge du championnat dans le Chaudron.

Il faut rappeler que l’équipe d’Eirik Horneland reste sur une défaite contre l’USL Dunkerque (1-0), lors de la journée précédente. Avec 5 défaites déjà concédées en 16 journées, il est donc en sursis avant la venue du Sporting Club de Bastia à Saint-Etienne.

