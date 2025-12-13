Mercato OL : Un sérieux concurrent pour Lyon sur Disasi

Alors que l’OL est privé de deux défenseurs centraux cet hiver, le dossier Axel Disasi se complique. L’AC Milan tenterait de détourner le défenseur de Chelsea.

Mercato : Mata et Niakhaté à la CAN, l’OL sollicite le prêt d’Axel Disasi

L’OL ne pourra pas compter sur les services de Clinton Mata et Moussa Niakhaté pour un mois au moins. Ils sont convoqués avec leur sélection respective pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025). La sélection du deuxième est tombée ce samedi. Les deux défenseurs centraux prendront donc part à la compétition prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Pour combler les absences de l’international Angolais et l’international Sénégalais, l’Olympique Lyonnais a songé à Axel Disasi. N’entrant pas dans les plans d’Enzo Maresca à Chelsea, il est favorable à un prêt comme le demande le club rhodanien. Ancien joueur du Stade de Reims et de l’AS Monaco, le défenseur central français ne serait pas contre l’idée d’un retour en France.

L’AC Milan s’intéresse aussi au défenseur de Chelsea

Mais l’intérêt de l’AC Milan, révélé par Tuttomercatoweb, vient contrarier les plans de Lyon. D’après le média transalpin, Axel Disasi est la priorité du club lombard, qui est en quête d’un défenseur axial. De plus, la source croit savoir que le joueur de Chelsea est enclin à rejoindre son ami et ancien coéquipier de Monaco, Youssouf Fofana.

Ce choix, s’il est confirmé, met l’OL en difficulté face à la concurrence milanaise sur le dossier Axel Disasi (27 ans)!

