PSG Mercato : Upamecano se rapproche d’un départ du Bayern ?

En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano semble se rapprocher de plus en plus d’un départ libre du Bayern Munich. Pour le grand bonheur du PSG ? Explications.

PSG Mercato : Upamecano encore loin d’un accord avec le Bayern ?

Alors que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid suivent le dossier avec la plus grande attention, le Bayern Munich se montre confiant quant à la prolongation de Dayot Upamecano avant la fin de saison. À en croire le directeur sportif du club allemand, Christoph Freund, les choses avancent bien dans ce sens.

« Nous avons des discussions intensives et très constructives. Upa se sent très à l’aise avec nous. Nous sommes optimistes, peu importe si cela se produit un jour plus tôt ou plus tard – l’important pour nous, c’est que cela se produise », a récemment confié le dirigeant bavarois au micro de Sky Sport.

Cependant, les dernières rumeurs autour de cette affaire assurent que la direction du Bayern Munich et le clan Upamecano sont encore loin d’un accord en vue d’une prolongation.

Dayot Upamecano trop gourmand pour le Bayern Munich

Indispensable dans le système de Vincent Kompany, considéré parfois comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, Dayot Upamecano attise tout logiquement des convoitises avec sa situation contractuelle actuelle. Associé régulièrement au Paris SG, Real Madrid et à Liverpool, l’international français exige un salaire à la hauteur de son statut.

Ce qui constitue le principal obstacle entre les deux parties, à en croire Kicker, qui précise qu’Upamecano pourrait finalement partir en tant qu’agent à l’issue de la saison si aucun accord n’est trouvé d’ici l’hiver. Surtout que le Français réclame également une clause libératoire dans son futur contrat avec un montant abordable pour ses courtisans.

Un paramètre non négociable pour le Bayern Munich qui préfère poursuivre les négociations au risque de perdre son cadre sans la moindre indemnité. Le Paris Saint-Germain se tient prêt à dégainer une offre salariale assez importante pour récupérer le natif d’Évreux. Affaire à suivre…

