Mercato OM : Gros problème révélé avec Himad Abdelli

Courtisé par l’OM au cours de ce mercato d’hiver, Himad Abdelli s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en Ligue 1. Mais derrière l’ascension du milieu offensif algérien, un épisode méconnu de sa carrière refait surface, révélant un virage décisif avant d’envisager le Vélodrome.

Himad Abdelli, une progression qui attire les regards

À 26 ans, Himad Abdelli a changé de dimension. Véritable métronome offensif d’Angers, actuel 10ᵉ de Ligue 1, l’international algérien (7 sélections) rayonne par sa justesse technique et sa capacité à jouer sous pression. Des qualités qui n’ont pas échappé aux recruteurs de l’OM, très attentifs à son profil dans ce mercato hivernal.

Formé au Havre avant d’exploser progressivement, Abdelli incarne aujourd’hui un joueur arrivé à maturité. Pourtant, cette réussite n’a rien d’un long fleuve tranquille. Avant de séduire Marseille et Lyon, le milieu offensif a dû régler un problème fondamental, loin des terrains mais déterminant pour sa carrière.

Le poids, un frein longtemps sous-estimé

Son ancien entraîneur Oswald Tanchot n’a jamais caché les difficultés initiales du joueur. « Le seul bémol, c’était son poids, sa masse grasse. Il n’avait pas conscience de l’importance de l’alimentation », confie-t-il à La Provence. À l’époque, Abdelli vit encore chez ses parents, profite de la vie et manque de rigueur dans sa préparation.

Tanchot se montre alors ferme : « Je lui ai dit que s’il arrivait à la reprise avec tant de kilos en moins, il resterait durant toute la préparation ». Un électrochoc salutaire. Abdelli comprend que le haut niveau exige des sacrifices. Depuis, son hygiène de vie irréprochable accompagne une progression constante, visible chaque week-end.

Mercato OM : Marseille, l’heure du grand saut pour Himad Abdelli ?

Convoqué pour la CAN 2025 avec l’Algérie, Abdelli pourrait avoir disputé ses derniers matches avec Angers. En fin de contrat cet été, il représente une opportunité stratégique pour l’OM, désireux d’anticiper et de renforcer son entrejeu. À Marseille, le talent ne suffit jamais. L’exigence est permanente, le contexte brûlant. Mais Abdelli semble désormais armé. Plus affûté, plus mûr, et conscient que le poids des attentes est parfois plus lourd que celui affiché sur la balance.

