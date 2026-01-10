Mercato Stade Rennais : Habib Beye entretient le mystère sur Szymanski !

Le Stade Rennais cherche à renforcer son milieu offensif cet hiver, et le nom de Sebastian Szymanski circule avec insistance. Habib Beye, entraîneur du SRFC, choisit pour l’instant de maintenir le suspense.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC explore plusieurs pistes sans se précipiter

Le Stade Rennais a clairement affiché ses ambitions pour ce mercato hivernal : trouver le milieu capable d’élever le collectif. Plusieurs profils ont été identifiés, et parmi eux, celui de Sebastian Szymanski, actuellement à Fenerbahçe, attire particulièrement l’attention. Mais côté breton, prudence et stratégie priment.

En conférence de presse, Habib Beye a été interrogé sur la possible arrivée du Polonais : « Non, moi je ne confirme rien, il faut avancer tranquillement sur tous nos profils. On a des profils identifiés, je vous ai dit qu’on ne se précipitera pas sur ce dossier car on veut qu’il soit cohérent », a-t-il expliqué. La ligne directrice est claire : priorité à la cohérence plutôt qu’à la rumeur.

Un mercato hivernal plein d’incertitudes

Beye poursuit : « Il faut aussi qu’on arrive à cibler le joueur qu’il nous faut pour passer un cap en termes de collectif et si on ne le trouve pas, on restera en l’état. Il peut se passer beaucoup de choses dans les deux sens, on fera ce qu’il faut. » L’ambiance est donc à la réflexion, et non à la précipitation, laissant le mercato rennais sous tension et alimentant toutes les spéculations.

Pour les supporters, cette prudence est un signal fort : le club préfère construire intelligemment plutôt que de céder à un coup de cœur ou à une rumeur. Dans un marché hivernal où tout peut basculer, Rennes joue la carte de la patience, avec un seul objectif : progresser collectivement.

