Mercato ASSE : Saint-Étienne tente un pari totalement inattendu

En quête d’un second souffle dans la course à la montée, l’ASSE explore des pistes aussi discrètes que originales. Cet hiver, les Verts pourraient surprendre leur monde avec un recrutement venu de l’Est.

Une remontée qui se fait attendre à Saint-Etienne

Reléguée de Ligue 1 un an seulement après l’avoir retrouvée, l’ASSE vit une saison de Ligue 2 sous tension. Présentés comme l’ogre du championnat, les Stéphanois n’occupent pourtant que la quatrième place après 18 journées, à sept longueurs d’un Troyes plus constant. Un classement frustrant au regard des moyens engagés et des attentes populaires.

Lire aussi : Mercato ASSE : La piste Nzingoula refermée par Gary O’Neil ?

À voir

Mercato Stade Rennais : Habib Beye entretient le mystère sur Szymanski !

Car l’été dernier, le club du Forez n’a pas lésiné sur les investissements, avec près de 25 millions d’euros dépensés. Sous la houlette d’Eirik Horneland, le projet est ambitieux, mais l’exécution reste incomplète. L’attaque tient son rang, la défense beaucoup moins, laissant filer trop de points pour un candidat déclaré à la montée directe.

Les latéraux, talon d’Achille des Verts

Le diagnostic est clair : les couloirs défensifs posent problème. Recrutés avec l’étiquette de titulaires potentiels, Ebenezer Annan et João Ferreira n’ont pas apporté les garanties espérées. Entre blessures à répétition pour l’un et irrégularité chronique pour l’autre, la fiabilité n’est jamais au rendez-vous.

Résultat : 25 buts encaissés à mi-saison, un total trop élevé pour une équipe visant l’élite. Malgré les efforts offensifs de Zuriko Davitashvili, déjà auteur de huit buts, l’ASSE peine à trouver l’équilibre. Dans ce contexte, le mercato hivernal apparaît comme une nécessité plus que comme un luxe.

Mercato ASSE : Elvin Jafarguliyev, le pari venu d’Azerbaïdjan

C’est dans ce climat que surgit une piste pour le moins inattendue. Selon la presse azerbaïdjanaise, l’AS Saint-Etienne s’intéresse de près à Elvin Jafarguliyev, latéral gauche de Qarabag. Âgé de 25 ans, international confirmé, le joueur sort d’une année exceptionnelle, couronnée par le titre de meilleur joueur du pays.

Solide, régulier et habitué aux joutes européennes, Jafarguliyev coche de nombreuses cases sportives. Un contrat de trois ans lui aurait même été proposé. Reste un obstacle de taille : le joueur ne serait guère pressé de quitter Bakou. Un détail, peut-être, dans un mercato où Saint-Étienne n’a plus le droit de se tromper.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : Un ancien milieu du RC Lens sondé

À voir

Mercato OL : Un départ surprise presque acté à Lyon

Mercato : KSV prépare une surprise au milieu

ASSE : La révolution Horneland enfin lancée à Sainté