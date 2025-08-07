Mercato ASSE : La promesse d’Ebenezer Annan au peuple vert

À la suite de João Ferreira, l’ASSE a confirmé le transfert d’Ebenezer Annan (22 ans). Il fait déjà une promesse qui fait faire plaisir aux supporters stéphanois.

Mercato : Ebenezer Annan signe à l’ASSE jusqu’en 2028

L’ASSE a enchaîné les signatures officielles cete semaine, comme annoncé. Après João Ferreira mercredi, c’est au tour d’Ebenezer Annan de s’engager avec le club stéphanois. Il a signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2028. Le défenseur latéral gauche vient renforcer un poste où Eirik Horneland avait un besoin urgent avant le début du championnat, ce samedi face au Stade Lavallois, à Laval.

C’est donc avec une grande joie qu’il a accueilli le défenseur en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie. « Ebenezer Annan est un arrière gauche puissant qui a un gros volume de jeu. C’est un joueur intéressant sur tout son couloir. Il arrive de l’Étoile Rouge de Belgrade, un grand club qui connaît les matches à enjeu. Il sait ce que c’est de jouer avec la pression. Il a aussi l’expérience des matches internationaux avec le Ghana. On a hâte de se mettre au travail avec lui », s’est-il réjoui.

Annan : « Je vais me donner à fond à pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs »

Quant à la recrue estivale, elle est également heureuse de rejoindre l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. « Je suis très content de signer à l’AS Saint-Étienne. Le club est en train de construire une bonne équipe, un grand staff et elle a un soutien énorme de ses supporters. C’est un honneur pour moi de rejoindre ce club« , a-t-il déclaré.

L’international ghanéen (2 sélections) a fait ensuite cette grosse promesse au peuple vert : « Je vais me donner à fond à chaque match pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs ».