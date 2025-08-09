Mercato PSG : Un flop se dirige vers la Premier League !

Du beau monde tourne autour d’un indésirable du PSG pendant ce mercato estival. Les dirigeants parisiens attendent une offre alléchante pour le joueur.

Mercato PSG : Newcastle prêt à doubler la Juve

Randal Kolo Muani, 26 ans, attaquant de l’équipe de France, a quitté un PSG où il peinait. Direction : la Juventus Turin. Un prêt jusqu’à juin 2025, sans option d’achat. Rapidement, joueur et club ont montré l’envie de poursuivre. Problème : aucun accord définitif avec Paris. Et la Premier League s’invite dans le dossier.

Selon Sky Sports, Newcastle en ferait désormais une priorité. Benjamin Sesko, visé par les Magpies, semble filer vers Manchester United. Newcastle veut un buteur. L’intérêt pour Kolo Muani a déjà été évoqué. Sesko étant presque hors de portée, une tentative devient crédible. Mais pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs. La vraie question : Newcastle peut-il réellement devancer la Juve ?

La Juventus, elle, traîne à finaliser un transfert qui paraissait acquis. Cela laisse penser à un blocage avec le PSG et ouvre la porte à un autre scénario. Pourtant, le club italien reste confiant. Difficile, dans ces conditions, d’avoir une certitude sur l’issue. La direction du PSG veut une offre entre 45 et 50 millions d’euros pour son joueur.