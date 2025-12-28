PSG : Surprise ! Marquinhos fait une grosse annonce

Capitaine emblématique du PSG, Marquinhos a surpris tout son monde avec une déclaration forte, intime et hautement symbolique. Plus qu’un défenseur de légende, le Brésilien assume désormais un attachement profond à Paris et à la France.

PSG : Un aveu fort, au-delà du football pour Marquinhos

Marquinhos n’a jamais été un adepte des déclarations tapageuses. Pourtant, au détour d’un entretien accordé à RTL, le capitaine du PSG a laissé parler son cœur. À 30 ans, après avoir tout gagné avec le club parisien, le Brésilien a révélé travailler activement à l’obtention de la nationalité française.

« On travaille pour cela. Madame a déjà demandé. Moi je travaille pour cela, pour demander avec elle aussi », a-t-il confié, avec sobriété. Une démarche loin d’être administrative ou opportuniste, mais profondément émotionnelle, presque intime, pour un joueur arrivé à Paris en 2013 et devenu, au fil des saisons, l’un des visages du club.

PSG, bien plus qu’un club, une vie

Treize années passées en France ont façonné l’homme autant que le joueur. Marquinhos l’assume pleinement : « C’est un moyen de symboliser tout ce que la France et Paris m’ont apporté et donné ». Une phrase lourde de sens, prononcée par un joueur qui a connu toutes les douleurs européennes avant de toucher au sommet avec la Ligue des champions.

Et de poursuivre, avec une émotion à peine voilée : « Pour moi ce serait un grand plaisir d’enfin être un Parisien français ». Une déclaration presque romantique, qui résume l’histoire d’un joueur devenu père de famille à Paris, où « mes enfants sont nés ici », rappelle-t-il, ancrant définitivement ses racines dans la capitale.

Une fidélité rare dans le football moderne

Arrivé de Rome après une seule saison en Serie A, Marquinhos n’a jamais cédé aux sirènes extérieures. Avec 504 matchs sous le maillot parisien, il est aujourd’hui le joueur le plus capé de l’histoire du PSG. Une longévité exceptionnelle, symbole d’une fidélité devenue rare.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le capitaine n’exclut rien pour l’après-carrière : « Pourquoi pas continuer à vivre à Paris… On va voir ». Une phrase ouverte, mais révélatrice. Marquinhos ne pense plus seulement en joueur du PSG, mais déjà en Parisien. Et peut-être, demain, en Français.

