ASSE : Relégation en Ligue 2, Horneland lâche une bombe

Sept mois après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Eirik Horneland donne la raison pour laquelle il a décidé de rester au club.

ASSE : Eirik Horneland a conduit les Verts en Ligue 2

Nommé à la place d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE, en janvier 2025, Eirik Horneland avait pour mission d’assurer le maintien des Verts. À son arrivée, l’équipe stéphanoise était 16e de Ligue 1 avec 13 points à l’issue de la 15e journée et menacée de descente en deuxième division.

Arrivé avec une grande confiance et un fort soutien de Kilmer Sports Ventures, le technicien norvégien n’avait finalement pas réussi à sauver les Stéphanois. Il a concédé 10 défaites et 5 nuls, pour seulement 4 victoires en 19 matchs dirigés. Eirik Horneland avait pris seulement 17 points sur 57 possible.

L’AS Saint-Etienne avait terminé à la 17e place au classement, synonyme de relégation directe, avec 30 points au compteur en 34 journées. Mais le coach de 50 ans a été maintenu à son poste par le groupe canadien, malgré son bilan catastrophique et l’échec de la mission sauvetage.

Horneland : « Je ne voulais pas descendre en Ligue 2, mais il faut des compromis »

En gardant leur confiance à Eirik Horneland, les dirigeants stéphanois avaient ainsi opté pour la stabilité, surtout que le successeur d’Olivier Dall’Olgio a signé jusqu’en juin 2027. Dans Onze Mondial, l’entraîneur débarqué du championnat norvégien avoue qu’il a songé à rendre le tablier après la relégation en Ligue 2.

Néanmoins, il a dû accepter un compromis, afin de poursuivre le projet pour lequel KSV l’a choisi. « Je ne voulais pas descendre en Ligue 2 », a-t-il déclaré dans son interview. « Mais quand vous démarrez un processus, vous devez le poursuivre. Il faut des compromis […] », a-t-il expliqué ensuite.

