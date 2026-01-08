Mercato PSG : Deux gros transferts programmés à Paris !

Le PSG pourrait se séparer de deux joueurs lors du prochain mercato estival. Ils n’entrent plus pleinement dans les plans de Luis Enrique.

Mercato PSG : Deux départs déjà ciblés pour l’été prochain

Les dirigeants du PSG se projettent déjà sur le mercato estival. Après un important dégraissage l’été dernier, le club de la capitale entend poursuivre l’ajustement de son effectif, avec deux possibles départs identifiés en défense.

Lucas Beraldo peine à convaincre depuis ses débuts à Paris. S’il figure parmi les joueurs susceptibles de partir, son départ ne sera envisagé qu’en cas d’offre très importante, supérieure à 20 millions d’euros. Une condition qui rend un transfert peu probable dès cet hiver, malgré l’intérêt concret de Fenerbahçe, prêt à proposer un prêt avec option d’achat. Paris se montre inflexible sur le montant, tandis que le joueur, selon plusieurs échos, ne serait pas emballé par une destination turque.

Le cas Beraldo sera réévalué à l’issue de la saison, tout comme celui de Lucas Hernandez. Le défenseur français pourrait vivre sa dernière année au PSG si la direction décide de se séparer de lui. Le club prépare déjà un renouvellement de son secteur défensif pour l’été prochain. Plusieurs profils sont suivis, notamment Tomas Araujo et Ousmane Diomande.

