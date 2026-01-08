Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Bitshiabu ?

La direction du FC Nantes craque pour le jeune roc français, El Chadaille Bitshiabu pour ce mercato hivernal. Mais le dossier est complexe.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Bitshiabu !

L’Olympique Lyonnais et le FC Nantes visent un roc en Allemagne pour ce mercato hivernal. Les deux clubs se lancent sur El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur du RB Leipzig, formé au Paris Saint-Germain, manque de temps de jeu en Bundesliga depuis le début de la saison. Depuis le début de cette campagne, il a disputé trois matches de Bundesliga.

El Chadaille Bitshiabu pourrait donc claquer la porte cet hiver pour s’imposer ailleurs. Une situation qui attise les convoitises. L’OL, mais aussi l’AS Monaco, ont ainsi pris des renseignements pour évaluer la faisabilité d’une arrivée cet hiver. Selon But, le FC Nantes s’est également positionné sur le dossier. Désireux de renforcer son secteur défensif, le club désormais entraîné par Ahmed Kantari a sondé Leipzig et l’entourage du joueur.

Mais très vite, les Canaris ont compris que l’opération s’annonçait trop complexe. Du beau monde tourne autour d’El Chadaille Bitshiabu. Car outre Lyon et Monaco, des clubs comme Bournemouth ou Manchester United suivent de près la situation de l’ancien Parisien. Un niveau de concurrence qui a poussé le FC Nantes à se retirer, laissant ainsi le champ plus libre à l’OL. Selon L’Équipe, l’intérêt des Gones reste très fort, au point de nourrir de réels espoirs de conclure ce dossier dans les semaines à venir.

