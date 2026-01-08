Mercato OM : Un premier départ imminent à Marseille ?

La direction de l’OM va entamer son opération dégraissage cet hiver. Et l’un des indésirables de Roberto De Zerbi est proche de s’en aller.

Mercato : Ruben Blanco proche de quitter l’OM

Le mercato de l’Olympique de Marseille, comme à son accoutumée, sera mouvementé cet hiver. Les dirigeants marseillais sont d’ailleurs proches d’accueillir une première recrue. Un accord de principe ayant scellé avec Himad Abdelli. Mais avant de recruter, l’OM devra au préalable boucler quelques départs.

C’est ce qu’avait annoncé Pablo Longoria lors de sa conférence de presse. « Le mercato de janvier doit être une situation où nous devant (…) chercher à alléger les finances du club », avait-il lancé. Qui sont alors les joueurs susceptibles d’être vendus cet hiver ? Les noms de d’Angel Gomes, Darryl Bakola, Robinio Vaz ou encore Neal Maupay sont évoqués.

À voir

Mercato : Coup de tonnerre ! Joao Neves va quitter le PSG

Lire aussi : Mercato OM : Un ultime verrou freine l’arrivée d’un milieu !

Et le candidat le plus sérieux à un exil imminent est sans nul doute Ruben Blanco. Le gardien espagnol traverse une période sombre à l’OM depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Il est passé de numéro 2 à un statut d’indésirable à l’OM, n’ayant disputé aucun match avec l’équipe première cette saison.

Vers un transfert en Espagne

Barré par la concurrence de Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange, Ruben Blanco ne se fait plus d’illusion. Il a compris que la meilleure solution pour lui serait d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Surtout que quelques prétendants s’activent en coulisse pour le recruter.

Estadio Deportivo révèle que Grenade tente de le recruter et aurait déjà pris des renseignements sur sa disponibilité. Le Racing Santander serait également aux trousses de Ruben Blanco. Ses approches ne sont pas rejetées par les Olympiens. Bien au contraire, l’OM ne s’opposerait pas à son transfert dès cet hiver afin d’éviter que son portier ibérique parte gratuitement au terme de la saison.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Un accord officialisé à Marseille juste avant le PSG !

À voir

Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Bitshiabu ?

Il signe à l’OM et balance une vérité choc contre le PSG

Mercato OM : Coup de froid pour une recrue attendue !