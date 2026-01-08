Mercato OM : Un ultime verrou freine l’arrivée d’un milieu !

L’OM est bien partie pour accueillir sa première recrue lors de ce mercato hivernal. Mais un dernier détail freine l’arrivée de Himad Abdelli.

Mercato : Himad Abdelli déterminé à rejoindre l’OM

L’Olympique de Marseille tient sans doute son nouveau milieu offensif en la personne d’Himad Abdelli. L’international algérien, malgré les sollicitations de l’OL et le FC Séville, a pris sa décision. Son rêve est de défendre les couleurs de l’OM le plus rapidement possible. Le milieu de terrain de 25 ans et la direction phocéenne ont même conclu un accord pour un contrat de cinq ans.

Son arrivée sera très bénéfique pour l’OM. Himad Abdelli est doté d’un profil créatif, technique et robuste physiquement. Il possède également une parfaite connaissance de la Ligue 1. Son recrutement apportera la justesse et la percussion qui manquent parfois à l’entrejeu de Roberto De Zerbi. Mais un dernier obstacle freine la finalisation de ce deal.

L’Olympique de Marseille devra vendre

RMC Sport le confirme, la direction de l’OM devra vendre avant de signer Himad Abdelli. Le président Pablo Longoria l’avait martelé en conférence de presse. Son club doit impérativement céder quelques joueurs afin de soulager un peu ses comptes et financer l’arrivée de nouveaux renforts. Une fois ce dégraissage effectué, les discussions officielles avec Angers débuteront.

Le dossier Himad Abdelli semble donc en salle d’attente, même si les négociations avec le joueur ont été concluantes. Le SCO d’Angers n’attendrait plus que 3,5 millions d’euros pour libérer son joueur dont le bail expire en juin prochain. La capacité de l’OM à générer des liquidités déterminera l’issue de ce dossier. Dans le cas contraire, il faudra patienter jusqu’à la saison prochaine pour voir Abdelli débarquer à Marseille.

