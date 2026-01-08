Mercato : Coup de tonnerre ! Joao Neves va quitter le PSG

Alors que certains militaient déjà pour le voir rester à vie, Joao Neves pourrait finalement prendre la décision de quitter les rangs du PSG au bout d’un certain temps. Explications.

Mercato : Joao Neves a mis le PSG dans sa poche

Arrivé en août 2024 pour plus de 65 millions d’euros, Joao Neves a rapidement conquis le public du Paris Saint-Germain. Titulaire dans l’équipe de Luis Enrique, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne forme avec son compatriote Vitinha et l’Espagnol Fabian Ruiz l’un des trios les plus en vue au milieu de terrain en Europe.

Son impact, sa maturité et son volume de jeu ont installé l’international portugais de 21 ans au cœur du projet du PSG. De quoi inspirer Bruno Salomon, qui s’est mué en porte-parole des supporters. Pour le journaliste à Ici Paris Île-de-France en charge du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne doivent pas tergiverser pour proposer un contrat à vie à Joao Neves.

« Joao Neves, bien évidemment il doit rester à vie », s’est enflammé Bruno Salomon. Un enthousiasme vite calmé par son confrère Loïc Tanzi, qui rappelle que le Paris SG n’est pas, pour tous, un club de « carrière entière » et la réalité du marché reste implacable.

« Ils n’ont pas un attachement profond au PSG »

Le journaliste du quotidien L’Équipe s’est montré très clair concernant l’avenir de Joao Neves au Paris Saint-Germain. Selon lui, il ne faut pas s’attendre à voir le natif de Tavira suivre la même trajectoire que Marquinhos qui jure fidélité jusqu’au bout au club de la capitale.

Sur France Bleu, il a notamment expliqué : « Joao Neves au PSG à vie ? Ça n’existera pas malheureusement. Des Marquinhos, il n’y en aura plus. Au bout d’un moment, ce sont des joueurs qui aspirent à aller jouer ailleurs parce qu’ils n’ont pas un attachement profond au PSG », ajoute le journaliste sportif. Pour rappel, Joao Neves est lié au Paris SG jusqu’en juin 2029.