FLASH Mercato: Le PSG prêt à craquer pour 40M€ cet hiver ?

Si Luis Enrique n’attend pas grand monde durant ce mercato hivernal, certains clubs aimeraient bien puiser au sein de l’effectif du PSG pour se renforcer. Luis Campos pourrait ainsi négocier un gros coup d’ici le 31 janvier.

Mercato : Un cadre du PSG fait rêver Galatasaray

D’après les informations du journal espagnol AS, les dirigeants de Galatasaray se seraient dernièrement rapprochés de leurs homologues du Paris Saint-Germain pour tenter d’obtenir le prêt de Fabian Ruiz. Déjà intéressé l’été dernier, le club stambouliote serait revenu à la charge avec des négociations concrètes.

Lisez aussi : PSG Mercato: Fabian Ruiz dévoile publiquement son futur club

Champion de France et d’Europe en titre, le PSG n’aurait aucune intention de se séparer d’un joueur considéré comme un titulaire régulier, et encore moins dans le cadre d’un simple prêt. De son côté, l’international espagnol n’aurait pas donné suite à cette requête surprenante de la part de Galatasaray.

À voir

Mercato ASSE : Tension entre Eirik Horneland et KSV ?

Dans l’esprit de Luis Campos, il n’est pas question d’affaiblir le groupe de Luis Enrique en cours de saison, surtout pour rendre service à un prétendant étranger. Mais le club d’Istanbul pourrait tenter de faire mouche avec une option plus pragmatique.

Fabian Vendu en Turquie ?

Le quotidien madrilène Marca confirme que Galatasaray a d’abord sollicité un prêt du milieu de terrain de 29 ans jusqu’à la fin de la saison. Une hypothèse écartée par le Paris Saint-Germain, écrit la source, qui laisse tout de même entendre que les Rouge et Bleu pourraient accepter une autre formule pour son cadre valorisé à 40 millions d’euros par Transfermarkt.

Lisez aussi : Champions League: Fabian Ruiz annonce une hégémonie du PSG

Autrement dit, le PSG ne serait pas forcément opposé au départ de Fabian Ruiz si une offre conséquente arrivait sur ses bureaux. Arrivé à l’été 2022, l’ancien joueur du Napoli est lié au Paris SG jusqu’en juin 2027. Si aucun accord n’est trouvé pour renouveler son engagement, un départ pourrait sérieusement être envisagé l’été prochain. Mais pour le monde, le PSG ne souhaite pas affaiblir son effectif en plein milieu de saison.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Coup dur confirmé pour Fabian Ruiz ?

À voir

OL : Révélations choc, Endrick enflamme les supporters

INFO Mercato : Le PSG répond à l’Atlético pour Fabian Ruiz !

Mercato PSG : Fabián Ruiz vers la Liga ?