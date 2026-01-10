INFO Mercato : Le LOSC annonce deux départs en même temps !

Alors que le mercato de janvier bat son plein, le LOSC a officialisé le départ de deux joueurs ce samedi après-midi. Explications.

Mercato LOSC : Aaron Malouda définitivement transféré au Sabah FC

Ce samedi, le LOSC a officialisé de l’ailier Aaron Malouda. L’ailier français de 20 ans, prêté au Sabah FK depuis septembre dernier, a été définitivement recruté par le club azéri pour 250.000 euros. « Le LOSC annonce aujourd’hui le transfert d’Aaron Malouda au Sabah Football Club (Azerbaïdjan). Le jeune milieu de terrain offensif lillois (20 ans) s’est définitivement engagé le club azéri où il était prêté depuis septembre 2025 », écrit le club lillois sur son site officiel

Formé au Stade Rennais après des débuts au FC Lyon, Aaron Malouda avait signé son premier contrat professionnel avec le LOSC à l’été 2023, afin d’y parfaire sa formation. Le natif d’Ecully avait d’abord évolué avec l’équipe réserve en National 3, avant d’effectuer ses premiers pas chez les pros durant la saison 2023-2024 (3 matchs).

En 2024-2025, l’international U19 français a effectué une apparition en Ligue 1 avant d’être prêté au Nîmes Olympique en National (10 matchs) durant la deuxième partie de saison. En septembre dernier, Aaron avait de nouveau été prêté.

Cette fois, il avait rejoint le Sabah FC en Azerbaïdjan avec lequel il cumule aujourd’hui 12 apparitions dont 10 titularisations, pour 2 buts marqués (toutes compétitions confondues). Le LOSC Lille souhaite à Aaron le meilleur pour la suite de son parcours chez l’actuel leader du championnat azéri.

Ignacio Miramon prêté à Gimnasia

Après un prêt à Boca Juniors, Ignacio Miramon a été cette fois-ci temporairement cédé à Gimnasia, qui dispose d’une option d’achat. « Prêté depuis août 2024 au Club Atlético Boca Juniors, Ignacio Miramón reste en Argentine. Le milieu de terrain international U20 argentin (4 sélections) est prêté (avec option d’achat) dans son club formateur, le Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, jusqu’au 31 décembre 2026.

Arrivé au LOSC à l’été 2023 en provenance du Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (D1 argentine), Ignacio “Nacho” Miramón était apparu à 4 reprises sous le maillot des Dogues. Il avait ensuite été prêté à Boca Juniors en 2024-2025, puis durant la première partie de saison 2025-2026 (20 apparitions, tcc).

Le milieu de terrain argentin avait notamment participé à la Coupe du Monde des Clubs, l’été dernier. Il retrouve aujourd’hui son club formateur à travers un nouveau prêt. Le LOSC souhaite à Ignacio Miramón une bonne saison en Argentine », annoncent le club entraîné par Bruno Genesio.

