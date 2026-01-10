INFO Mercato: Angel Gomes s’en va, l’OM tient son remplaçant

En difficulté depuis le début de la saison, Angel Gomes se rapproche de plus en plus d’un départ et l’OM aurait déjà identifié un profil jeune et prometteur pour renforcer le groupe de Roberto De Zerbi. Explications.

Arrivé librement l’été passé en provenance du LOSC, Angel Gomes pourrait quitter les rangs de l’Olympique de Marseille dès cet hiver. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain anglais ne figure pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi.

Ses prestations n’ont pas convaincu sur la durée et l’OM envisage clairement un départ lors de ce mercato hivernal. Selon la presse étrangère, Bournemouth montrerait de l’intérêt pour rapatrier l’ancien joueur de Manchester United. Une issue qui faciliterait la venue d’un nouveau profil dans l’entrejeu.

Alors qu’Angel Gomes pourrait changer d’air cet hiver, les dirigeants de l’OM suivraient de près le profil d’un jeune prodige serbe. En effet, selon les informations livrées ces dernières heures par Gianluca Di Marzio, le directeur sportif marseillais, Medhi Benatia, aurait activé la piste menant à Ognjen Ugresic.

Âgé de 19 ans, le jeune homme porte actuellement le maillot du Partizan Belgrade avec un bail se terminant en juin 2030. Sélectionné à une reprise avec l’équipe nationale de la Serbie, Ognjen Ugresic ne manque pas de courtisans, puisque Bologne, Parme et la Fiorentina seraient également positionnés pour le recruter.

Conscient de son potentiel, le Partizan Belgrade a protégé son joueur avec une clause libératoire fixée à 15 millions d’euros. Un montant conséquent pour un milieu défensif de moins de 20 ans, mais loin d’être inaccessible pour l’Olympique de Marseille, surtout dans une logique d’investissement à moyen terme. Surtout si Medhi Benatia parvient à bien vendre Angel Gomes. Affaire à suivre…

