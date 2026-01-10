OL : Révélations choc, Endrick enflamme les supporters

Prêté par le Real Madrid à l’OL, Endrick a fait des révélations sur les raisons profondes de son choix lyonnais. De quoi exciter les supporters des Gones avant Lille.

Mercato OL : Endrick visé par plusieurs clubs des grands championnats

À quelques heures de son premier match avec l’OL, Endrick a raconté les coulisses de son prêt du Real Madrid. Il explique pourquoi il a choisi de rejoindre le club de Lyon, alors qu’il avait des propositions de nombreux clubs huppés.

« Plusieurs clubs de tous les grands championnats européens étaient intéressés. Mais l’OL avait tout : le style de jeu, l’effectif, les compétitions à disputer, le staff technique, la direction, les supporters et l’histoire avec les Brésiliens », a justifié l’attaquant de 19 ans, dans des propos confiés à l’AFP.

Le Brésilien a tourné le dos à de top clubs au profit de Lyon

En d’autres termes, le Brésilien a tourné le dos aux sollicitations de top clubs, au profit de l’Olympique Lyonnais, son choix préféré. « Lorsqu’ils m’ont présenté tout cela, j’ai simplement remercié les autres propositions qui arrivaient. Je savais que je ne trouverais pas mieux », a-t-il déclaré à l’Agence de presse.

Prêté officiellement le 1er janvier 2026 et absent face à l’AS Monaco samedi dernier, Endrick jouera son premier match avec Lyon à Lille, dimanche (21h) face au LOSC, en 16e de finale de la coupe de France.

