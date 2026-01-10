Mercato ASSE : Tension entre Eirik Horneland et KSV ?

L’entraîneur de l’ASSE a fait une grosse mise au point sur le mercato hivernal. Mais ses propos semblent révéler un froid avec Kilmer Sports Ventures.

Eirik Horneland : « Je ne suis pas impliqué sur le mercato »

Interrogé sur le mercato de l’ASSE, cet hiver, Eirik Horneland a laissé entendre qu’il n’attend pas de renforts sur cette fenêtre de transferts. Il a déclaré qu’il préfère travailler avec son effectif actuel, en espérant récupérer tous les blessés stéphanois dans ce mois de janvier. « Je n’ai pas d’attentes particulières. Quand tout le monde est disponible, je pense qu’on a ce qu’il faut ».

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a également fait une révélation sur le recrutement cette année 2026. « Le mercato ? Je ne suis pas impliqué sur le sujet », a-t-il lâché ensuite en conférence de presse, avant de poursuivre : « J’entraîne l’équipe, et c’est la direction qui gère le mercato ».

Horneland accusé de « faute de communication »

De l’avis de Mohamed Toubache-Ter, les révélations d’Eirik Horneland ne sont pas anodines. Il estime que le technicien norvégien a fait une « faute de communication », en déclarant qu’il n’est pas impliqué dans le mercato. « Il donne là à sa Direction le moyen de le lâcher à la moindre étincelle », a indiqué l’Insider sur X.

C’est sa première faute de com depuis qu’il est coach de Sainté… il donne là à son board le moyen de le lâcher à la moindre étincelle — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 2, 2026

Mercato : Le coach de l’ASSE en retrait ou écarté du recrutement ?

Le coach de l’ASSE a-t-il été écarté du recrutement ? Est-il contre le fonctionnement de Kilmer Sports Ventures, au point de se mettre en marge du processus ? Est-il déçu par le niveau des recrues estivaux ou cherche-t-il une porte de sortie au cas où il échouerait à ramener les Verts en Ligue 1 ? Des questions sans réponses officielles auxquelles But Football Club tente d’apporter un éclairage.

« En se mettant volontairement à distance du recrutement, Horneland se prive d’un argument de poids en cas de résultats décevants. Pire encore, il offre à sa direction une porte de sortie toute trouvée : celle du coach non impliqué dans les choix sportifs. […]. Ce type de déclaration peut vite devenir un boomerang. Le message envoyé est clair : si l’effectif ne performe pas, la responsabilité ne pourra pas être partagée […] », explique le média.

