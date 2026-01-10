Mercato : Une sensation de la CAN 2025 veut signer au PSG !

Résolument tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs, le PSG pourrait s’offrir les services d’une sensation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Encore en lice avec son pays, un prodige africain a publiquement lancé un appel du pied à Luis Campos et Luis Enrique. Explications.

Grande révélation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, le milieu de terrain ivoirien, Chris Inao Oulaï, a lancé un appel du pied au football français. Sous contrat jusqu’en 2030 avec Trabzonspor, en Turquie, le joueur de 19 ans a clairement affiché son envie de revenir en France, et plus particulièrement au Paris Saint-Germain.

Alors que certains jeunes talents africains rêvent prioritairement de Premier League, Christ Inao Oulaï, lui, trace une voie différente. Dans une interview diffusée par Bideew Sports et rapportée par RMC Sport, l’ancien joueur du SC Bastia n’a laissé place à aucune ambiguïté : « il y a des gens qui trouvent ça bizarre, mais moi j’aime bien la Ligue 1. Moi, je ne suis pas attiré par la Premier League. J’aime bien la Ligue 1. »

L’enfant de Yopougon va même plus loin en évoquant clairement un club précis. « Un club qui me fait rêver aujourd’hui ? Le PSG. J’aime bien. Ce nouveau PSG joue vraiment bien », lance avec sourire le chouchou du peuple ivoirien. Des propos forts, assumés, qui placent désormais Christ Inao Oulaï dans le radar médiatique du club parisien, même si aucun contact officiel n’a été évoqué.

À l’approche du quart de finale contre l’Égypte, ce samedi à 20 heures, Christ Inao Oulaï est attendu comme l’un des moteurs du jeu des Éléphants de Côte d’Ivoire. Une nouvelle prestation de haut niveau pourrait encore faire grimper sa valeur sur le marché et attirer davantage de regards européens.

Avant son transfert à Trabzonspor l’été dernier, l’Ivoirien portait le maillot du Sporting Club de Bastia. Ses performances avaient convaincu le club turc de miser 5,5 millions d’euros pour l’attirer. Mais aucun pensionnaire de Ligue 1 ne s’était manifesté. Reste à voir si le Paris Saint-Germain va passer à l’action pour le ramener en France.

