ASSE : Terrible nouvelle ! Saison terminée pour Bernauer ?

Maxime Bernauer pourrait ne plus rejouer avec l’ASSE cette saison. Opéré du ménisque, le défenseur central des Verts voit son exercice sérieusement compromis.

ASSE : Un coup d’arrêt brutal pour Maxime Bernauer

Recruté définitivement cet été, Maxime Bernauer incarnait un pari de stabilité pour une défense stéphanoise en quête de repères. Travailleur, sobre, rarement pris en défaut, l’ancien Parisien avait progressivement trouvé sa place dans la rotation, malgré un genou récalcitrant qui freinait son élan.

Mais cette fois, le corps a dit stop. Contraint de passer sur la table d’opération pour soigner son ménisque, le défenseur voit son compteur rester figé à douze apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Une statistique cruelle, presque ironique, pour un joueur dont la régularité devait être la principale qualité.

Horneland lucide sur le cas Bernauer, l’ASSE sous le choc

Après le match amical face à Auxerre (1-1), Eirik Horneland n’a entretenu aucun faux suspense. Le technicien norvégien a évoqué une absence de plusieurs mois, laissant planer un doute très mince sur un éventuel retour avant la fin de saison. En langage footballistique : l’espoir est mince, très mince.

Cette annonce résonne comme un coup de tonnerre dans le Forez. L’ASSE pensait enfin voir l’infirmerie se vider, notamment avec le retour de Chico Lamba. La blessure de Bernauer relance au contraire toutes les inquiétudes autour d’un secteur déjà sous pression.

Une alerte connue, un casse-tête relancé

Dès l’automne, les signaux étaient pourtant là. Douleurs persistantes, examens médicaux, gêne récurrente : la menace planait. Bernauer a serré les dents, parfois trop, jusqu’à cette décision chirurgicale devenue inévitable. Une preuve de courage, peut-être aussi d’entêtement.

Désormais, l’AS Saint-Etienne doit recomposer. Nadé, Pedro, Lamba : les options existent, mais aucune n’offre la sérénité attendue. Avec le mercato d’hiver, le dossier Bernauer pourrait peser lourd dans les choix de la direction. Une chose est sûre : pour les Verts, la nouvelle est terrible. Et la saison, un peu plus fragile.

