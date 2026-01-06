Mercato FC Nantes : Trois gros dossiers tombent à l’eau !

Malgré un début de mercato animé, le FC Nantes voit plusieurs pistes se refermer. Trois cibles prioritaires s’éloignent de la Beaujoire.

Avant même l’ouverture officielle du mercato hivernal, les dirigeants du FC Nantes ont lancé les hostilités avec la signature de Deiver Machado. Le latéral gauche colombien a réussi ses premiers pas avec les Jaunes et Verts. Dans la foulée, les Kita ont également finalisé l’arrivée du milieu offensif Rémy Cabella et acté le retour de l’attaquant camerounais Ignatius Ganago.

D’autres renforts sont également attendus pour répondre aux exigences du nouveau coach, Ahmed Kantari. Revenu à la 16e place de Ligue 1 après son succès à Marseille, le FC Nantes souhaite renforcer son couloir droit offensif. Priorité du dossier : Zakaria Aboukhlal. Un prêt avec option d’achat de l’international marocain, actuellement au Torino, était envisagé. Mais selon Ouest-France, les discussions avec le club italien ont trop traîné, poussant les dirigeants nantais à abandonner la piste.

Cet échec s’ajoute à d’autres dossiers fermés. En défense centrale, Issa Diop figurait parmi les cibles identifiées. Jugé trop onéreux pour les finances nantaises, le défenseur de Fulham ne rejoindra finalement pas la Beaujoire. Même constat sur le plan offensif avec Romain Del Castillo. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 16 matches de Ligue 1, l’ailier du Stade Brestois a suscité l’intérêt des Canaris, sans succès. Eric Roy n’a jamais envisagé un départ de son joueur phare vers un club en difficulté, et Brest a fermé la porte.

