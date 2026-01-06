OL : Un traitement spécial pour la star Endrick à Lyon

Nouvelle recrue de l’OL, Endrick arrive comme une star dans l’équipe de Lyon, même s’il refuse ce statut. La preuve est bien évidente avec l’accompagnement du Real Madrid !

OL : Engouement autour de l’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais

L’arrivée d’Endrick à l’OL suscite de l’engouement à Lyon et en Ligue 1. Les supporters sont impatients de le voir sous les couleurs de leur club. Ils pourront certainement le voir pour la première fois, le dimanche 11 janvier, en 16e de finale de la coupe de France, face à Lille.

Pour l’heure, l’attaquant prêté par le Real Madrid est la grande attraction du mercato hivernal. « Je suis très heureux de voir cet engouement, ce public qui m’attend dehors. Ça me fait chaud au cœur », a-t-il confié, lors de sa présentation en conférence de presse.

Conscient du statut de star avec lequel il débarque au sein de l’éffectif de Lyon, l’international Brésilien (14 sélections) a tenté de relativiser cela. « Je ne suis pas là pour changer l’équipe ou remplacer un joueur. Je ne veux pas être le point essentiel de cette équipe. Je suis simplement là pour aider l’OL à atteindre ses objectifs. Je suis à la disposition de l’entraîneur et du collectif », a-t-il souligné.

Endrick accompagné par un kiné du Real Madrid à Lyon

Cependant, il est évident qu’Endrick n’est pas un joueur ordinaire à l’Olympique Lyonnais. En plus du fait qu’il arrive du Real Madrid de Kylian Mbappé, il est accompagné d’un Kiné spécial du club espagnol. Selon les informations du site internet Olympique-et-Lyonnais, un kinésithérapeute des Merengues, Guido Spirandelli, sera entièrement à sa disposition durant les six mois de son prêt à Lyon.

D’après la précision du média spécialisé, le membre du staff madrilène « se consacre généralement à la rééducation et à la gestion physique d’Endrick », depuis qu’il a rejoint « La Maison Blanche » en juillet 2024 en proceance de Palmeiras au Brésil.

